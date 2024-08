Jhonny Rivera: esto cobró por su primer concierto “estaba mal de ropa y zapatos”

Jhonny Rivera no necesita mayor presentación. El artista de música popular se ha consolidado en la industria musical como uno de los mayores exponentes del género.

Sin embargo, sus inicios fueron bastante duros. En varias entrevistas con la Revista Vea, el artista, nacido hace 50 años en Pereira, ha detallado que antes de vivir de la música fue maestro de obra, recolector de café y trabajó largas jornadas para recibir pagas mínimas. Al tiempo, cantaba y soñaba con ser un artista destacado.

Ahora en entrevista con Dímelo King, Rivera, padre de Andy Rivera, ahondó en la anécdota alrededor de la primera vez que recibió una retribución económica por cantar en una discoteca. En su debut le pagaron una cifra bastante pequeña, pero que el risaraldense agradeció, porque admitió que en ese tiempo no tenía para comprar ropa o zapatos.

En mes y medio, Jhonny Rivera se volvió cantante

“Me decían que yo cantaba muy bueno y me fui convenciendo de ese cuento”, comentó Jhonny, quien reveló que la primera vez que entonó un tema en público fue cuando un DJ de una discoteca le entregó el micrófono para que entre las mesas se animara a cantar. Así lo hizo y logró que los asistentes lo aplaudieron. Allí no hubo remuneración, solo la satisfacción de un público que lo halagó.

Te puede interesar: Inicié como mensajero, luego vendí perros calientes”, Jhonny Rivera y su pasado

Recordó que días más tarde sucedería el episodio que cambió su vida. El imitador del ‘Charrito Negro’ estaba invitado a cantar en una tarima de una discoteca llamada Escorpio y lo convidó al escenario. “Me ve cantando ahí y me paro al lado de él y la gente grita, y él me dice ‘¿cuál se sabe?’…le dije: ‘casi todas’”. De esta forma, comenzaron a interpretar juntos, pero luego el artista se bajó. “Él se fue y yo me quedé…. la gente gritando feliz… ni que hubiera cantando ‘Charrito’ (la gente estaba) enloquecida”, recordó Rivera, quien fue abordado ese mismo día por el propietario del lugar.

“El dueño de la discoteca, todo borracho, me dijo: ‘yo no sé hacer empanadas, pero sé quién las hace buenas y vos cantas... te voy a contratar, ¿cuánto me cobras para venir un día aquí?’. Yo le dije que si me daba 50 mil pesitos venía. ‘Le voy a dar 30 mil’, me dijo. ‘Al menos deme 35′”. Rivera le explicó que nunca había cantado, que tenía que ir a dejar los nervios y prepararse. Quedaron en que el 6 de enero siguiente sería el debut.

“Me quedaba un mes y medio para volverme cantante...conseguí pistas, música de los años 60 y todos los días, desde ahí, cantaba frente a un espejo tres y cuatro horas...yo mismo hice carteleras, que decían, ‘John Jairo Rivera en Escorpio’ y las pegué”.

Jhonny Rivera comenzó cobrando 35.000 pesos por presentación. Fotografía por: Felipe Marino

Jhonny Rivera pasó de ganar 35 mil pesos a medio millón en ocho días

El cantante debutó con un show en que interpretó música de los 60, sobre todo de Leonardo Favio, su ídolo. “Ese día fue una locura” recuerda sobre la celebración del Día de Reyes, en la que fue muy aplaudido. Aunque lo recibido no fue mucho, estima el compositor de El dolor de una partida, algo así como 120 mil pesos de hoy en día, estuvo agradecido. “Para mí era mucho, porque estaba mal de zapatos, mal de ropa...lo bueno que pasó ese día fue que había un rico encantado conmigo”

El propietario del establecimiento lo requeriría una semana después. “A los 8 días llegaron dos tipos, (me dijeron) ‘que el patrón lo necesita para que le cante en la finca, ¿cuánto cobra…?”. Jhonny quiso mejora su tarifa, y les dijo que 140 mil pesos. “Imagínate pasé de 35 a 140″. El intérprete de Mejor solito y Soy soltero, no contaba con la respuesta del enviado. “Camine que el patrón le da 500, es que 140 mil no es plata”, recordó.

Para el artista la suma era demasiada. “Eso sí fue una fortuna para mí. De 35 a 500, eso sí fue plata, de hecho, tenía miedo de que me atracaran”. De esta manera, el ídolo poco a poco comenzó a amenizar celebraciones donde su tarifa fue mejorando.