Jamil Farah de vacaciones con los hijos de Carolina Cruz. Su primera vez juntos

Un año y cuatro meses de romance lleva la presentadora de ‘Día a Día’, Carolina Cruz con su novio Jamil Farah. Ella misma ha revelado que en principio no le veía futuro a esa relación, pero con el tiempo se ha fortalecido. “Cuando empezamos dije: ‘lo voy a intentar; nada pierdo, si dura, bien, y si no dura, no pasa nada”, dijo en una reciente entrevista.

La vallecaucana ha procurado llevar un noviazgo alejada de los medios, pero no al límite de ocultarse. En principio, fue un poco reservada y evitaba hablar del tema, pero con el paso del tiempo se ha relajado un poco y ha dado información al respecto.

Carolina Cruz no tiene intenciones de convivir con su novio

También ha trascendido que la relación que Carolina y su ex Lincoln Palomeque, quien además es le padre de sus dos hijos: Matías y Salvador, es muy cordial y que Palomeque no tiene ningún reparo en que ella se de una nueva oportunidad en el amor.

Lo que Caro sí ha dejado claro es que no tiene ningún interés en convivir con su novio, pues prefiere tener el espacio que comparte con sus hijos solo para los tres. “No quisiera convivir con nadie, a hoy, porque vivo con mis dos hijos y yo trato de manejar mi relación con mi actual pareja muy respetuosamente por mis hijos”, mencionó en una charla para el pódcast ‘Mójate la palabra’ con Camy.

Ahora la exreina ha mostrado que su relación se ha afianzado un poco más y sus hijos estarían bastante cómodos con ella, ya que se animó a compartir el mismo espacio con sus pequeños y su novio en unos días de descanso, yendo al lugar favorito de Jamil.

En sus redes, Carolina dejó al descubierto que viajó junto a Matías y Salvador a San Andrés, la isla donde nació Jamil y que él frecuenta seguido, ya que allí puede practicar el buceo, deporte que a Carolina también entusiasma.

Según lo visto en Instagram, Cruz tuvo espacios dedicados a sus dos pequeños y también tuvo otros para compartir en pareja. Ella posteó orgullosa la alegría de sus niños, que visitaron la isla por primera vez y tuvieron todas las comodidades de uno de los hoteles más reconocidos del lugar. Farah por su parte, posteó una imagen donde se ve en el mar junto a su amada.

Carolina Cruz llevó por primera vez a sus hijos a san Andrés, la isla de donde es Jamil, su novio. Fotografía por: Instagram

Y para los que en redes se preguntaban dónde estaba Lincoln. Él también estaba disfrutando de uno de sus mayores placeres. El fútbol, pues viajó a Londres a ver la final de la UEFA.

¿Cuánto vale el hotel donde Carolina Cruz se hospedó en San Andrés?

El hotel Casablanca de San Andrés, donde pasó los días de descanso Carolina junto a los suyos, es un confortable lugar que ofrece habitaciones que cuestan en promedio para dos personas un millón de pesos la noche e incluye desayuno. Aunque también hay otras, un poco más costosas. El hospedaje también cuenta con bungaluw para varias personas que son de una tarifa más alta, incluso la presentadora en un viaje anterior ya había pernoctado en este tipo de lugar, que cuesta en promedio dos millones de pesos por noche. El Casablanca está sobre la avenida principal de la isla a solo unos pasos de la playa.

Volviendo a Carolina y a Jamil, recordemos que ellos también son la prueba de que las redes sociales son el ambiente en el que actualmente surgen muchas parejas. Ella reveló hace poco que se vieron, se hicieron miradas y luego él la empezó a seguir y poco a poco se fueron conociendo un poco más en redes. “Me siento contenta porque estoy con alguien que tiene claro quién soy, respeta mi rol de madre y mi profesión”, mencionó la vallecaucana en el podcast.

