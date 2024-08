Fotos de Dominica Duque, de MasterChef, en revista para adultos desatan opiniones

La periodista Dominica Duque, que curiosamente comenzó siendo una de las participantes de MasterChef Celebrity menos conocidas de la temporada, poco a poco, se ha convertido en una de las más buscadas en las redes y de mayor popularidad. Hay que decir que no solo por su belleza y la destreza culinaria que ha demostrado cuando prepara sus platos, sino por la relación que comenzó a pocas semanas de grabación del formato, con el actor y empresario Alejandro Estrada.

Aunque en principio, tanto Dominica como Alejandro fueron bastante discretos, en el lanzamiento del programa, Revista Vea los captó en primicia y el romance fue adquiriendo forma. Hoy ya no graban el reality, pero se sabe que como pareja siguen compartiendo.

Los seguidores no solo del reality, sino de Alejandro, desean saber todo acerca de la bella paisa que conquistó el corazón del artista cucuteño, que se divorció de su esposa Nataly Umaña, tras una aventura que ella tuvo en medio de su participación en La casa de los famosos, con el panameño Miguel Melfi.

Hasta el momento, se había establecido que Dominica, a quien vimos como conductora del magacín de RCN, La movida, es modelo y periodista. Estuvo vinculada a la emisora La W y desde mediados del 2023 está trabajando en La FM, junto a Luis Carlos Vélez. Dentro de sus trabajos destacados como periodista, Dominica ha hablado y hecho investigación sobre las cirugías plásticas clandestinas, las enfermedades y desórdenes alimenticios o los videos caseros íntimos que se graban sin ser consensuados. Como modelo ha tenido pasarelas en Colombiamoda y el Fashion Week de Bogotá.

Fotos de Dominica Duque dejan sin aliento a más de uno

Ahora han surgido en las redes sociales fotos que Dominica se tomó entre el 2021 y el 2022 para dos de las revistas masculinas y de adultos más reconocidas del país. La paisa posó para el lente de Soho en una playa con un diminuto bikini naranja y en el reportaje que acompañó al material, ella dijo cuál era su fórmula de la felicidad y cómo le gustaban los hombres: “Mi fórmula de la felicidad es playa, un gin tonic, el reguetón y la risa… Prefiero a los hombres caballerosos y detallistas. No puedo negar que me produce placer que me conquisten, pero también me gusta lanzar una que otra pista”, dijo Dominica en aquella época.

Un tiempo después posó para la revista Don Juan y el fotógrafo de celebridades Hernán Puentes logró un material bastante sensual. En esta oportunidad quiso ataviarse con un bikini altos fuscia, amarillo y azul y optó por mini top enmallados.

Las fotos han dejado sin aliento a algunos cibernautas que rápidamente opinaron, llenando de elogios a la novia de Alejandro Estrada. “Qué mujer tan hermosa”, “Churrísima”, “Ella es muy linda y muy auténtica”, son algunos de los que se leen.

