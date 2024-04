Foto: así ha cambiado Evelyn, la hija que Johana Bahamón adoptó en la cárcel

Johana Bahamón se dio a conocer en el mundo de la farándula por su faceta como actriz. Participó en importantes producciones como Amores cruzados, Cómplices, La viuda de la mafia, entre otras y, aunque triunfaba como actriz, en el 2013 tomó la decisión de alejarse de ese medio para ser gestora de segundas oportunidades con las mujeres de la cárcel El Buen Pastor, a través de su Fundación Acción interna.

Directora de la Fundación Acción Interna

En una oportunidad contó qué la hizo tomar la decisión de dejar las cámaras. Fue gracias a una reclusa que le contó su historia y la hizo reflexionar. “Me contó que había matado al marido que estaba violando a su hijo de tres años. Mi hijo Simón en ese momento tenía tres años también. Sentí una empatía inmediata y agradecí que no me hubiera tocado un marido como el de ella. Es esa empatía lo que ha llevado y lo que me llevó a dejar la actuación y dedicarme al 100% a las cárceles”.

¿Quién es Evelyn, la niña que Johana Bahamón adoptó como su hija?

En medio de su trabajo en las cárceles, Johana conoció a Claribeth, quien tenía una bebé de tres meses. Su conexión fue tan grande que la actriz la adoptó y adquirió su custodia mientras la reclusa obtenía su libertad.

En una entrevista con Cómo amaneció Bogotá, de Tropicana, la activista y gestora social habló de la niña y cómo tomó la decisión de hacerse responsable de ella. “En las cárceles de Colombia, las mujeres privadas de la libertad pueden estar con sus hijos hasta los tres años, después se van con un acudiente o un familiar y si no hay ninguna de las dos figuras se van Bienestar Familia”, contó.

La forma en la que conoció a la niña fue muy casualidad muy especial. “Nosotros siempre hemos trabajado con los niños de las personas privadas de la libertad. Hace cinco años conocí a una bebé con la que tuve una conexión especial. Estábamos entrando al patio de justicia y paz del Buen pastor, íbamos a hacer una actividad, creo que era yoga, y ahí estaba la bebé, me la pasaron como por casualidad, como ‘ay, tenla un segundo’ y así la conocí”. Desde ese momento, supo que Evelyn era muy especial, por esa razón quiso hacerse cargo de ella. Con consentimiento de Claribel obtuvo la custodia y la incluyó en su familia como una hija más. Sus dos hijos de sangre la quisieron como una hermanita y, en sus redes sociales, la actriz publicaba imágenes con la niña.

Actualmente, la mamá de Evelyn ya recuperó su libertad por lo que la niña regresó con ella; sin embargo, Johana sigue compartiendo con ella como toda una familia.

“Evelyn en ese momento tenía tres meses y es mi hija, ahora tiene cinco años. Empecé siendo su acudiente, después me dieron la custodia temporal, luego tuve la custodia definitiva y ella para siempre va a tener dos mamás (…) Claribel ya salió en libertad, está rehaciendo su vida de una forma maravillosa, está trabajando y le va muy bien. Clari y Evelyn para siempre son parte de mi familia”, dijo.