Filtran alarmantes noticias sobre salud del rey Carlos III. “Se desploma”

Desde que en febrero pasado Carlos III dio a conocer que padecía cáncer, aclarando que no era en la próstata, pero sin explicar dónde estaba el tumor, los ingleses aguardan noticias. A pesar de los quebrantos de salud, el monarca indicó que seguiría cumpliendo las funciones como rey y en ciertas actividades sería su esposa, la reina Camila, y su hijo heredero, el príncipe William, quienes lo suplirían.

Así ha sido, Carlos III ha seguido con una agenda real, al tiempo que cumple con su tratamiento oncológico. Sagradamente por ejemplo, recibe al primer ministro cada semana en una reunión que ha sido tradicional entre monarca y político por más de seis décadas. No obstante, ha trascendido que la reina Camila se preocupa porque, en lugar de estar más tranquilo, el rey tiene un cronograma de actividades que quiere cumplir, pese a no siempre sentirse bien y esto le genera estrés inadecuado.

Seis meses después de la noticia, se sabe que ya salieron nuevos exámenes sobre la situación de Carlos III. Sin embargo, al parecer, las novedades no son alentadoras, por el contrario, causan alarmas. Así lo han registrado varios medios londinenses y españolas.

“El cáncer (de Carlos III) no ha desaparecido”

La periodista Concha Calleja del programa ‘Fiesta’ dio a conocer que la situación es compleja. “Las últimas pruebas médicas que le han practicado al Rey Carlos III han confirmado que el cáncer no ha desaparecido. Me dicen que los médicos le han pedido que tenga menos actividad, sobre todo en lo que se refiere a viajes, porque pese a que tiene una agenda programada al minuto, lo que me cuentan es que cuando regresa y llega a palacio se desploma literalmente en el sillón”.

Así las cosas, todo indicaría que el tratamiento no ha surtido el efecto deseado y el rey tendría que seguir luchando contra el mal.

La comunicadora ahondó en que lejos de pensar en renunciar o abdicar, el monarca quiere entregar su vida por la corona y seguir. “Pese a su preocupante estado de salud me aseguran que Carlos III le dice a sus más allegados que el tiempo que le quede se lo dará a la Corona, una Corona de la que por el momento se está encargando por completo la Reina Camila”.

Sobre el cáncer que padece Carlos III, a pesar del hermetismo que la casa real ha mantenido, se ha especulado que sería de páncreas, uno de los más agresivos que existe.

