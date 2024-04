Famoso actor está en riesgo de morir. Debe hacerse doble trasplante de pulmón

Hace unos años se conocieron imágenes de José Luis Rodríguez, el Puma, donde se veía agotado y casi sin poder hablar. Estaba en la lista de espera para un doble trasplante de pulmón, operación que se practicó en diciembre de 2017, luego de semanas de incertidumbre y angustia. Hoy goza de tan buena salud que pudo regresar a los escenarios. Ahora uno de los actores más queridos de la televisión mexicana vive una situación similar.

Se trata de Jorge Ortiz de Pinedo, famoso en Colombia por su protagónico en la comedia familiar Dr. Cándido Pérez. El mexicano es uno de los más prolíficos talentos de su país, con una trayectoria extensa, conformada por más de 100 obras de teatro, 35 telenovelas, 30 películas y 15 series de comedias de situación.

Jorge Ortiz de Pinedo fumo dos cajetillas de cigarrillos durante 45 años. Fotografía por: Getty Images

‘Cándido Pérez’ fumó dos cajetillas al día por 45 años

Hoy, el artista vive un momento angustioso mientras aguarda una llamada salvadora. Y es que Ortiz de Pinedo está a la espera de un doble trasplante pulmonar, necesario para salvar su vida. A los 76 años, el actor, productor y libretista, conserva el ánimo y positivismo y sabe que estar en la lista de candidatos para recibir un trasplante es el primer paso, luego que su condición de salud se deteriorara gravemente: su pulmón derecho no tiene el lóbulo medio, mientras que el izquierdo fue afectado por un tumor.

Esta condición es producto de su estilo de vida. “A mí me dio cáncer a causa de fumar tanto y sólo espero que este proyecto me ayude a comunicar mi mensaje, a reafirmar mi idea de que no hay que fumar, pues es muy peligroso, porque nos puede dar cáncer”, explicó años atrás, cuando le diagnosticaron la enfermedad. Y es el actor llegó a afirmar que durante 45 años, fumó hasta dos cajetillas de cigarrillos al día.

El trasplante salvador para Jorge Ortiz

Frente a un panorama que para muchos es poco prometedor, Ortiz de Pinedo ha reconocido que la solución a su grave problema de salud no depende completamente de su voluntad y que, si llega a aparecer el donante, la cirugía está sujeta a condiciones que se escapan de su control. El famoso Cándido Pérez comentó al respecto, “Hay que estar en espera de una persona que haya sufrido un accidente o una muerte de tal manera que sus pulmones puedan ser trasplantados. Pero tiene que ser algo rápido porque los pulmones duran 6 horas (después de un fallecimiento)”.

En su explicación señaló de tres factores que se deben dar: que la persona fallecida sea donante de órganos, que los pulmones a trasplantar estén en óptimas condiciones y sean compatibles con el receptor y que el candidato a trasplante llegue rápidamente al hospital para el procedimiento. Por eso, Ortiz procura permanecer el mayor tiempo posible en Miami, ciudad donde le practicarían la operación. Solo viaja a Acapulco para cumplir sus compromisos como productor.