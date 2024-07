Epa Colombia subió “delicada” foto de su hija y desató polémica: “no está bien”

Daneidy Barrera está feliz disfrutando de su rol de madre de la pequeña Daphne Samara, nacida hace ya tres meses. La niña, que rápidamente se ha robado la atención y los elogios de los millones de seguidores de Barrera, cuyo nombre artístico es Epa Colombia, en las redes sociales, es fruto de la relación de Barrera con su pareja Karol Samantha Barbosa.

Epa no duda en compartir momentos felices junto a la niña y su pareja dejando ver que ser madre era un sueño que se ha hecho realidad y por ello, incluso también ha revelado su intención de agrandar la familia. Eso sí después de sufrir quebrantos y las tradicionales maluqueras de salud por cuenta de la gestación, también ha dicho que el siguiente bebé lo llevará en su vientre Karol y no ella.

Como sea, lo cierto es que la relación entre Epa y su pareja se ha fortalecido con la llegada de la pequeña. Y justamente con motivo de los tres meses de nacida, Epa compartió una galería de fotos de la niña que de inmediato se llevó los elogios. Algunos piensa que es muy parecida a Karol, otros que es una combinación de las dos, lo cierto es que no cesan los cumplidos para la niña que califican como “hermosa”, “dulce” “tierna”. La galería la conforman distintas tomas de la niña en momentos especiales de la familia, en algunas está sola, en otra con Epa y otra con sus madres. La publicación da cuenta de que la pareja celebró el tercer mes con un pastel.

No obstante, hubo un detalle que los followers de Epa no dejaron pasar y por el que algunos, incluso, le reclaman. Se trata de la tercera imagen, donde la pequeña Daphne luce sin ropa, aunque no es una toma completa si llamó la atención.

“Felices 3 meses hija… Hoy que cumplí me hiciste la mamá más feliz del mundo”, fue el texto que Epa escogió para celebrar a su hija.

Algunos de los comentarios que se leen entre quienes no consideran pertinente subir una foto de niños desnudos son: “Está hermosa pero por favor la foto N3 no está bien. Es que se le ve más abajo de su ombligo y hay enfermos. Que con solo eso les basta. Abrazos”; “Es una foto hermosa para el interior de un hogar no para exponerla, ya que vivimos en un mundo de depredadores”; “Hermosas las fotos, Pero puedes por favor eliminar la #3. Epa hay muchos enfermos en redes; “Esa foto la editan, la pasan por páginas terribles. Por favor evita eso para tu princesa”;

“Epa no debiste subir la foto donde la bebé está desnuda”; “La foto #3 super innecesaria con tanto depravado”; “Por qué desnuda eso no se hace con las niñas que necesidad por DIOS” y “Nada que ver la foto 3″.

“Señora tiene una mínima idea de todo el trafico sexual que crean los pedófilos con fotitos como esa???”, escribió alguien que le contestó molesto a un seguidor que minimizó la foto.

No obstante, también hay que mencionar que hay bastante comentarios de quienes consideran que no hay que ponerle malicia a la foto e incluso reclaman a quienes creen que está mal.

Por lo pronto, Epa mantiene la galería.

