La millonaria cifra que perdió Gregorio Pernía al irse de La Casa de los Famosos

Gregorio Pernía era uno de los talentos favoritos para avanzar semanalmente en el formato de La Casa de los famosos, en su versión Telemundo. El actor colombiano tenía un buen precedente después de haber ganado el reality Así se baila, donde se alzó, junto a su hija Luna, con el premio de 200 mil dólares en el 2021.

No obstante, a cuatro semanas de haber ingresado a la famosa casa estudio, donde compartió durante las 24 horas del día con otras celebridades, que también aspiran a quedarse con el premio, el propio actor pidió poder salir. Pernía ya está fuera y su salida ha causado muchos interrogantes.

Pernía comenzó contando que, pese a lo duro que fue la convivencia, siente que allí realizó un importante taller de tolerancia. Ahora, con revista People, ahondó un poco más y dejó al descubierto que fue muy duro lo que vivió adentro porque entre otros aspectos experimentó claustrofobia.

“Por Dios Santo, qué hice”: Gregorio Pernía

También reveló que su salida comenzó a pensarla ya hace varios días. “El 21 (de febrero) salí. Días antes, el 10, fueron once días antes de mi salida que entré a pique. La tercera semana me entró una cosa (un sentimiento porque) no había descubierto que era el encierro. Es como si una mujer de 25 años se casa con un hombre de 72 por algunas cosas: por algunas joyas, bolsos o casas, y a los 3 meses esa joven dice: ‘Por Dios Santo, qué hice. Me metieron en una jaula de oro, lógicamente con piscina, jacuzzi con buena cama, pero estaba encerrado, limitado”, reveló en la entrevista, donde evidenció que fue presa de la depresión y el arrepentimiento.

“En una cárcel recibes una visita conyugal los domingos. Es una cosa dura. La claustrofobia entro en pique y le digo a la producción que necesito salir y me dicen que la única opción que tenía para salir era con el voto del público”, continuó el actor cucuteño relatando, luego recibió la noticia de que el público lo quería adentro, pues a pesar de que se auto nominó no fue eliminado.

“Tomé la decisión de retirarme”, Gregorio Pernía

“Me hacen saber que era de la persona más votada y que tenía muchas posibilidades de ganar el reality, pero empecé a decidir y tomé la decisión de retirarme. Me tocó llegar a un acuerdo económico con la producción y dije que mi paz mental y mi familia no tiene valor, no tiene precio y preferí llegar un acuerdo con la producción”, puntualizó dejando claro que si bien es cierto renunció a un beneficio económico, también lo es que la tranquilidad es primordial para él, así como estar con su familia.

Con esta importante decisión, el actor no solo renunció al dinero que recibía semanalmente por participar, ya que en este formato ese es el arreglo que se hace con cada talento, sino a la posibilidad de ganar nuevamente 200 mil dólares, algo así como 770 millones de pesos.

Ahora planea regresar a Colombia verse con su esposa e hijos y luego aceptar la invitación de estar en algunas de las galas.

