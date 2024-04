César Escola se alejó de la televisión, ¿seguirá en ‘Yo me llamo’?

César Escola se ha convertido en uno de los famosos más queridos en Colombia. El argentino nacionalizado colombiano, se ha destacado como músico, presentador, cantante y jurado de Yo me llamo, el reality de imitación de Caracol Televisión.

César Escola Fotografía por: ARCHIVO REVISTA VEA

El artista debutó como presentador en este país con el programa Do, re millones, de Caracol Tv. También estuvo en el espectáculo Oh, qué será y en Día a Día. Más adelante, inició como jurado de Yo me llamo, junto a Amparo Grisalesy también ha sido maestro de música de A otro nivel y La voz kids.

¿Qué le pasó a César Escola?

En los últimos días, se convirtió en tendencia el nombre del maestro Escola, luego que el programa La Red revelara que había sufrido un accidente en Bogotá.

“El maestro César Escola sufrió un accidente hace ya más de un mes. Cómo les parece que iba por la 116 en su patineta eléctrica por la ciclorruta, cuando de repente otra persona, también en patineta, lo adelantó, a lo que César tuvo que frenar perdiendo el equilibrio y cayendo al piso, pues bien, se fracturó la mano, toda una tragedia pues recuerden que él toca el piano, por ahora está en terapias para recuperarse lo más pronto posible”, se lee en la publicación que cuenta con más de mil likes.

En los últimos días, el músico y compositor publicó en su perfil de Instagram donde tiene 177 mil seguidores, un video corto donde se observa haciendo una terapia. “Sesión 21″, escribió, dando a entender que ese es el número de terapias que lleva desde que se lastimó la mano.

César Escola se tomó un año sabático

En Vea buscamos al jurado de Yo me llamo para preguntarle cómo se encontraba; sin embargo, nos reveló que está alejado de los medios de comunicación, pues se tomó un año sabático: “estoy alejado de toda entrevista porque estoy en año sabático. Estoy alejado de los medios y trabajando en Caracol, pero no frente a cámaras”, aseguró el músico.

Aunque no brindó más detalles, sus seguidores se han estado preguntando qué pasará con Yo me llamo, si, cuando arranque la nueva temporada Escola seguirá siendo jurado o si, por el contrario, continuará trabajando detrás de cámaras como lo está haciendo actualmente.

Sus seguidores le han dejado múltiples mensajes en sus redes sociales deseándole una buena recuperación. “Arriba ese ánimo, con disciplina, perseverancia y amor propio, va a salir adelante”, “Dios lo bendiga y lo sane, maestro”, “ánimo en su recuperación. Eres fuerte y de buena actitud”.