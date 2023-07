Britney Spears fue golpeada al intentar saludar a Wembanyama, jugador de la NBA

Britney Spears, la Princesa del pop, de nuevo se vio involucrada en un incidente, y aunque ha protagonizado varias situaciones polémicas, expresó en su Instagram que no estaba lista para vivir lo que le sucedió. “Las experiencias traumáticas no son nuevas para mí y ya he tenido bastantes. No estaba preparada para lo que me pasó anoche”, escribió en la red.

La cantante se refiere a un incidente ocurrido en Las Vegas con un reconocido basquetbolista de los Spurs de San Antonio, de quien, inicialmente, no reveló su identidad. En su relato, Spears afirmó que reconoció “a un atleta en el vestíbulo de mi hotel cuando me dirigía a cenar”, y que más tarde lo volvió a ver en el restaurante de otro hotel.

A Britney le pareció fácil acercarse para saludar a Victor Wembanyama. “Decidí acercarme a él y felicitarlo por su éxito. Había mucho ruido, así que le di un golpecito en el hombro para llamar su atención”, continuó en su relato. La estrella del pop contó que, enseguida, un guardia de seguridad del jugador la golpeó en la cara, “su seguridad me puso la mano en el rostro sin mirar atrás, delante de una multitud”, una bofetada tan fuerte que casi la hace caer.

El jugador declaró que no supo en el momento que era Britney Spears era quien se había acercado a saludarlo. Fotografía por: Getty Images

Victor Wembanyama da otra versión de lo sucedido con Britney

Victor Wembanyama, jugador de baloncesto que resultó involucrado en el incidente, dio su versión sobre los hechos. Se refirió al tema con varios periodistas, y dijo que no vio lo que había pasado. Señaló que caminaba con su seguridad por un pasillo y que oyó que alguien lo llamaba, pero que el personal le había ordenado previamente que no se detuviera entre la multitud.

“Esa persona me estaba llamando, ‘Señor, señor’. No vi lo que pasó porque caminaba recto y me dijeron ‘no te detengas’. Pero esa persona me agarró por detrás, no por el hombro, me agarró por detrás. Solo sé que los de seguridad la empujaron. No sé con cuánta fuerza, pero la seguridad la apartó. No me detuve a mirar”, afirmó.

Comentó que a las dos horas supo que la persona que lo llamaba era la cantante. “La seguridad de los Spurs me dijo que era Britney Spears. Al principio pensé: ‘No, estás bromeando’, pero sí, resulta que era Britney Spears. Nunca le vi la cara. Seguí caminando”.

Britney pide tratar a todos con respeto

Esta situación fue especialmente dolorosa para la artista, que no acostumbrada a estos desplantes. La intérprete de Toxic expresó, en su Instagram, que el incidente es “demasiado embarazoso para compartir con el mundo”, pero que “es importante compartir esta historia e instar a las personas en el ojo público a dar ejemplo y tratar a todos los demás con respeto”.

La cantante reflexionó acerca de la situación y expresó un deseo. “La violencia física ocurre demasiado en este mundo. A menudo a puerta cerrada”, dijo. Y añadió que “aún no he recibido una disculpa pública del jugador, su seguridad o su organización. Espero que lo hagan”.

La situación vivida por Britney generó solidaridad por parte de sus seguidores y de ciertos estamentos públicos. “Agradezco las grandes cantidades de amor y apoyo que estoy recibiendo en este momento. Gracias a la Policía de Las Vegas y a los detectives por su apoyo”, dijo.