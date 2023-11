Aura Cristina Geithner besó a periodista de RCN durante una entrevista

Con más de treinta años de trayectoria profesional en el mundo del espectáculo, Aura Cristina Geithner es una de las pocas artistas que se han reinventado con el paso de los años. La también cantante, recordada por participar en novelas como La potra zaina, La rosa de los vientos y Hombres; generalmente se caracteriza por su belleza y extrema sinceridad.

La bogotana, además de ser contemplada como una de las mujeres más bellas de la farándula nacional, también es una de las más populares y virales de las redes sociales, pues recordemos que, desde hace varios años, la expareja de Marcelo Dos Santos es un boom en la plataforma de Only Fans.

Aura Cristina Geithner, conocida como la ‘Potra Zaina’, ha tenido un gran éxito en la plataforma de contenido para adultos. La televisión ya no es su principal fuente de ingreso. Fotografía por: Instagram

Aura Cristina Geithner se besa con periodista de RCN

Recientemente, la actriz Aura Cristina Geithner asistió a la entrega de unos reconocidos premios de la industria musical y el entretenimiento; momentos antes de llegar al evento, la ahora cantante le concedió una entrevista en exclusiva al periodista Santiago Vargas de Mañana Express.

“En este momento de mi vida es solita, pero muy feliz y agradecida con Dios y la vida por todo lo que me han dado. Soy muy afortunada de poder hacer todos los días lo que más amo (…) Ahora ya no soy actriz, ahora soy la polifacética, pues me ha ido muy bien en la música (…) traigo muchas sorpresas, los invito a estar pendientes de mí”, señaló Aura en medio del agradable momento.

Momentos antes de culminar con la entrevista, Aura Cristina y Santiago Vargas, periodista del Canal RCN, protagonizaron un jocoso momento en medio de la alfombra roja de los premios, pues durante el cierre de la nota, ambos se dieron un beso en la boca, hecho que dejó atónicos a los asistentes del evento y cibernautas.

“¿Cómo así? Yo no sabía que ahora uno se debe despedir así… JAJAJAJA me encanta”, “Dios santo, esa señora cada vez está peor”, “Me encanta Aura Cristina, es una mujer auténtica. No como otras de la farándula” y “Qué dicha la del periodista… envidia de la buena”, fueron algunos de los comentarios por parte de los cibernautas.