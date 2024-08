Antonio de la Rúa amasó millonaria fortuna lejos de Shakira. ¿A qué se dedica?

Ya se ha confirmado que Shakira y Antonio de la Rúa están muy cerca de nuevo. Casi trece años después de haber roto, en no muy buenos términos, reanudaron relaciones, pero solo laborales. Según Siéntese quien pueda, la colombiana lo ha contratado como su tour manager para la gira que realizará por varias ciudades de Estados Unidos. También ha trascendido que la pareja volvió a tener contacto hace varios años, cuando ella aún estaba con Piqué, y se vio envuelta en líos con Hacienda Española. Antonio quiso ayudar y estaba dispuesto a declarar en favor de ella.

Los ahora buenos amigos olvidaron un pasado que ocupó los titulares, cuando rompieron y el nacido en Córdoba (Argentina) la demandó por 100 millones de dólares, que pensaba, merecía porque su trabajo habría contribuido a que la barranquillera se convirtiera en estrella. Antonio no ganó nada, pero al parecer, tampoco necesitaba ese dinero.

Los seguidores de Shakira quieren conocer sobre las actividades de Antonio de la Rúa durante este tiempo. Es bien sabido que se casó con Daniela Ramos, otra colombiana, y tuvo dos hijos: Zulu, de 9 años y Mael, de 6. La pareja se separó en el 2018.

Hasta hace unos meses, Antonio vivía en Berlín, Alemania, muy cerca del lugar de residencia de Daniela, su ex y sus hijos, y desde allí manejaba sus negocios. Ahora está en Miami.

Desde que rompió con Shakira optó por invertir en proyectos hoteleros de lujo. Tiene negocios en México y Bahamas. En el país azteca se enfocó en la Riviera May, donde tiene un hotel de cinco estrellas, Be Tulum, donde la noche puede valer hasta los 1.700 dólares. En Bahamas posee un lugar similar, en el que habría invertido 16 millones de dólares.

Hace 5 años, De la Rúa compró una casa en Marrakech, Marruecos, que perteneció a la periodista Franca Sozzani, directora de Vogue, Italia, quien falleció en 2016. Allí también construyó un hotel. Adicionalmente, tendría intenciones de expandir su negocio hotelero en Argentina, donde estaría construyendo un hotel de lujo con más de 150 habitaciones.

Según informó El Universal de México hace ya unos meses, también estaría pensando en un negocio en Colombia junto a Shakira, pero no se ha establecido si también sería un hotel. Aunque no se habla de cifras a la hora de totalizar la riqueza de Antonio algunos creen que fácilmente podría superar la de Piqué, el ex de Shakira, quien ha visto afectadas sus finanzas por algunos de sus negocios, como la Copa Davis, que no habrían resultado como esperaba.