Angela Aguilar y Nodal serían novios desde febrero. Este video sería la prueba

Pese a que Nodal usó las redes sociales para aclarar que Angela Aguilar no había sido la causante de su ruptura sentimental con Cazzu, la madre de su hija Inti, los cibernautas siguen insistiendo en que si fue así. El 23 de mayo pasado, Nodal reveló que había terminado con la argentina, llamándola por su nombre de pila: Julieta. el 10 de junio, es decir solo algo más de dos semanas después se confirmó su romance con la hija de Pepe Aguilar.

Angela Aguilar dijo hace tres meses que tenía novio. Pepe sabía

Ahora, según la prensa mexicana es claro que Ángela y Nodal estaría juntos desde hace más de tres meses. Algunos medios han revivido un video donde la cantante concede una entrevista a la famosa conductora de televisión Adela Micha. Allí está además su padre Pepe Aguilar, quien a juzgar por sus palabras, también estaría enterado y no muy conforme con el romance de su hija con el intérprete de ‘Adiós amor’.

EN un momento de la charla. Angela confiesa entre risas y algo incómoda que tenía novio, pero no quiso decir el nombre de este.

“¿Si tienes novios”, le preguntó Micha a la cantante, quien se quedó callada viendo a su papá Pepe Aguilar, quien inmediatamente evadió la mirada de su hija y la dejó para que ella respondiera. Se evidenció cierta complicidad entre ellos.

Sin embargo, Pepe le hizo un comentario que revelaría que no está del todo de acuerdo con el romance. “A ver satanás quítate, va de retro”, respondió el artista.

Ella por su parte dijo que estaba viviendo una etapa bonita y que si cantaba muy bien los temas de amor era porque los sentía profundamente.

Por supuesto, Adela quiso saber el nombre o algún dato del novio de Angela, pero no lo obtuvo.

Mira el revelador video a continuación. Vale la pena mencionar que varios expertos mexicanos en gestos, posturas y lenguaje no verbal en general, han analizado el comportamiento de Angela en la entrevista y aseguran que se evidencia que ella está enamorada, pero no puede revelar de quién se trata. Cuando su padre, Pepe, habla, ella se toca la oreja y esa sería una manera de decir que no desea escucharlo, mencionó un cibernauta.

Otro dato que no han pasado por alto los cibernautas es que no había manera de que Nodal ya hubiera terminado con Cazzu para febrero pues los padres de Inti, se dedicaron mensajes en San Valentín.

