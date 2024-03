Andy Rivera habla de su salud: “Tengo muchas ganas de seguir viviendo”

En agosto del 2023, Andy Rivera preocupó a sus seguidores al subir una imagen desde el hospital. El cantante de temas como Te pintaron pajaritos y Espina de rosa anunció que se encontraba en proceso de recuperación tras caer en un fuerte cuadro de depresión, trastorno de salud mental que padece desde hace varios años.

Desde ese entonces, el hijo de Jhonny Rivera estuvo informando a sus seguidores de su evolución incluso, en diciembre reportó que estaba mucho mejor y que, de hecho, la toma de sustancias recetadas por sus médicos para controlar la alteración química de su cerebro había bajado.

“La verdad estoy muchísimo mejor. En cuanto a medicación, ya estoy tomando mucho menos, ya estoy tomando muy poquita. O sea, yo me imagino ese día en el que ya no tenga que tomar una sola pastilla, estoy trabajando muy duro para eso. Pero sí, estoy mucho mejor en comparación con un año, dos años”, dijo el reguetonero caso a finales del año 2023.

En esa misma actualización de su salud mental mencionó que estaba trabajando por retomar la vida que tenía antes del fuerte episodio, pues, confesó que no estaba teniendo los mejores hábitos. “En estos momentos siento que estoy como reseteado. Tengo que volver a aprender a vivir una vida normal porque me convertí en una persona que se mantiene muy encerrada y no sale de la casa”, aseguró el nacido en Pereira.

A principios del 2024, Rivera mencionó que se prometía a sí mismo esforzarse por estar mejor y por hacer de su carrera algo más grande. Esta semana, la promesa pareció haberse cumplido, pues el cantante aseguró que estaba feliz y con muchas ganas de seguir viviendo.

“Hey, mi gente, espero que estén muy bien. Hace rato les quería hacer este video para decirles que me siento mejor anímicamente, mi salud está mejorando increíblemente, tengo muchas ganas de vivir y de luchar”, dijo el artista al anunciar que está a puertas de estrenar muchas canciones.

Lina Tejeiro reconoció haberle sido infiel varias veces a Andy Rivera

Una de las relaciones más famosas que tuvo Andy Rivera fue con Lina Tejeiro. Su romance duró casi una década, y fue uno de los más escandalosos de la farándula nacional. Recientemente, la nacida en Villavicencio confesó, en una entrevista con Eva Rey, que tuvieron una tormentosa relación que, entre muchas cosas, tuvo infidelidades.

“Ya no perdono una infidelidad. Perdoné muchas durante 9 años. Yo fui infiel por venganza y además se lo hacía saber. Caímos en una relación muy inmadura, éramos muy pequeños. Era como ‘ah, tú me hiciste, ahora yo te hago’. No le ponía los cachos con cualquiera, lo hacía con alguien que a él le doliera y se lo hacía saber”, contó la ‘influencer’ que, además, mencionó haberlo engañado con futbolistas y músicos.