Ana María Trujillo conmovió con mensaje a un mes de la partida de su hijastra

Hace un mes, la actriz Ana María Trujillo se vistió de luto por la inesperada muerte de Kimberly Arata, su hijastra.

Kimberly era hija del empresario José Francisco Arata, con quien Trujillo está casada desde 2015. Fotografía por: Instagram: anamariatrujilloficial

A través de sus redes sociales, la actriz de Los caballeros la prefieren brutas, La quiero a morir, Sofía dame tiempo, entre otras, expresó su profunda tristeza pues la consideraba como una hija.

Mensaje de Ana María Trujillo para su hijastra

En su cuenta de Instagram, donde tiene 267 mil seguidores, Trujillo mostró el gran dolor que le ha generado la ausencia de la joven de 33 años. “No, no, no, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué? No entiendo nada. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? No puede ser, Dios mío… esas son las palabras que retumban todos los días en mi cabeza desde que te fuiste Kim. Todavía me niego rotundamente a aceptarlo. Kim, Kimmy, Piojo (como te decía tu papá) la vida para los que quedamos acá sigue, pero esto jamás será igual”, se lee en el post que está acompañado de un video de Kim en lo que parece ser un mariposario.

De igual manera, la actriz reveló una particular anécdota que vivió con su hijastra. “Te quiero recordar una anécdota que he pensado mucho en estos días. Hace como 5 años, terminaste con un novio y llegaste con una tusa gigante a la casa. Me preguntaste que si podías dormir en nuestro cuarto y entre las 2 armamos una cama al frente de la nuestra. Al mes tu papá me dijo, creo que ya Kim debería dormir en su cuarto, y le respondí; cuando ella esté lista lo hará. Pues paso un mes y medio más para que lo hicieras. Para todos fue muy chistoso, volviste a ser la hija de papi, la chiquita y consentida”.

Al final, Trujillo aseguró que, con su ausencia, la felicidad que tenían ya no es completa y no sabe si, en algún momento, la recuperen. “Hoy daría todo para que estuvieras de nuevo durmiendo con nosotros, y por tiempo indefinido.

El tiempo nos dará la aceptación, pero tu recuerdo jamás se borrará de nuestros corazones. Éramos completamente felices y hoy me pregunto si podremos ser capaces de ser incompletamente felices. Cuánta falta me haces Kim. Está vaina es muy dura sin ti”.