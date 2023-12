Ana Karina Soto reveló por qué no estará en ‘Buen Día Colombia’

Sin duda alguna, Ana Karina Soto es una las figuras más representativas del Canal RCN; pues gracias a su carismática y gentil forma de ser, la bumanguesa ha logrado no solo llamar la atención de los colombianos, sino también se ha ganado el cariño y respeto de los televidentes, quienes siguen de cerca su carrera profesional.

Por lo general, la presentadora comparte a través de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene cerca de dos millones de seguidores, las cosas que hace en su vida cotidiana, pues es la manera más cercana de interactuar con sus fieles seguidores.

Ana Karina Soto se retira por unos días de ‘Buen Día Colombia’

Durante la emisión del lunes 11 de diciembre de Mañana Express, la presentadora Ana Karina Soto se presentó como lo hace habitualmente; sin embargo, durante la transmisión de Buen Día Colombia, la santandereana nunca apareció, hecho que causó asombró a los televidentes.

Horas más tarde, la mamá de Dante reveló que el motivo de su ausencia fue a causa de un aparente resfriado; el cual, le acusaba un malestar general en su cuerpo. Sin embargo, la presentadora reveló que acudió al médico y este decidió darle dos días de incapacidad, pues necesitaba tener reposo para mejorar.

“Seguí maluca de la garganta, con mucha fiebre y escalofríos, fui a la enfermería del canal. La doctora me vio y me dijo que tenía una infección en las amígdalas, me mandó antibiótico y me dijo que todos los síntomas que tenía eran por la infección. No era gripa, sino las amígdalas inflamadas (…) A descansar, dos días me incapacitaron”, señaló la también actriz y productora.