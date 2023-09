Amparo Grisales afirmó que las mujeres que no usan tacones se les caerá la cola

Yo me llamo es uno de los programas más vistos de las noches de la televisión colombiana y Amparo Grisales, jurado del concurso, continúa dando de qué hablar con los comentarios que hace dentro del formato. Una de sus apreciaciones más recientes llamó la atención de los televidentes de la competencia de dobles musicales, pues dijo que las mujeres que usaban tacones tenían más ventajas.

Todo se dio luego de la presentación de la doble de Alejandra Guzmán en el capítulo del jueves 21 de septiembre. La imitadora de la intérprete de temas como Hacer el amor con otro y Día de suerte se presentó ante los jurados vestida como la mexicana, pero no llevaba tacones. Esta falla en su outfit hizo que la manizaleña hablara de la importancia de este accesorio en el closet de cualquier mujer.

También puedes leer: “Me cae muy mal”, Aracely Arámbula explotó y acusó a Luis Miguel de ser mal padre

“Voy a aprovechar esto de los zapatos para decir algo, de los tacones lejanos (...) ahora hay que aceptar todo, todas nos vamos a poner tenis todo el tiempo, con los vestidos de gala, con las lentejuelas, en pijama y con tenis, tenis todo el tiempo. Se les va a caer el culo (...) Si dejan de usar tacones pues la pierna no se estira. El tacón lo inventaron para que las mujeres seamos femeninas, bonitas, con la pierna larga y la colita paradita”, reiteró la actriz.

Según dijo, es necesario que las mujeres recuperen sus hábitos deportivos pues, además que ‘no van al gimnasio’, ‘usan zapatillas’, lo que, según ella, no beneficia en nada a la figura. El comentario de Amparo generó decenas de comentarios en redes sociales, no solo de quienes estuvieron de acuerdo con ella y dijeron que los tacones hacían ver más esbelto el cuerpo, sino también de personas que resaltaron que el uso de tacones es peligroso y malo para la salud de los músculos y huesos.

Amparo Grisales fue dura con la imitadora de Alejandra Guzmán

El show de la imitadora de Alejandra Guzmán no convenció a los jurados. No solo fue su atuendo el que no gustó a Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola, su voz tampoco se asemejó a la de la original.

Te puede interesar: Claudia Bahamón, criticada por recordar muerte de su padre en evento comercial

“Llegar a esas notas con esa voz rasgada debe ser súper difícil, pero sí se escuchó... Yo te he defendido, pero creo que tú sabes que no te estaba dando bien la voz para subir a esas notas y no se escuchó agradable (...) Es que mira, Alejandra, ha sido tu peor show. El outfit no me gusta para nada. No sé. Los tenis con esa pinta te faltaron como los tacones”, resaltó la artista de 67 años.