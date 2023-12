Angelina Jolie, Brad Pitt, Luis Miguel y Mariah Carey se enamoraron en Navidad

Además de cantar villancicos y dejar regalos bajo el árbol, reconocidas parejas dieron el sí frente al altar, mientras dos famosos cantantes se enamoraron en esta época.

Se rumoró que Angelina Jolie y Brad Pitt se habrían casado en el caribe. La pareja de actores nunca lo confirmó. Fotografía por: Getty Images

Angelina Jolie y Brad Pitt: compromiso secreto en el caribe

La llegada de diciembre marcó el compromiso de dos actores de Hollywood que se casaron en medio de un hermetismo total. Al parecer, Angelina Jolie y Brad Pitt contrajeron nupcias el día de Navidad en las islas caribeñas Turcos y Caicos, territorio del Reino Unido. La noticia trascendió a los medios en enero del 2013, luego de siete años de relación.

La presencia de los padres del actor, su hermano Doug y su hermana Julie, además de los seis hijos de la pareja hicieron que esta versión tomará más veracidad, pero nunca fue confirmada por sus representantes. En su momento, el diario Telegraph, escribió: “quisieron engañar a la prensa y mejor se casaron cuando todos estaban ocupados cortando el pavo”. Finalmente, en agosto del 2014, la pareja se casó en Francia en una ceremonia íntima.

Te puede interesar: Angelina Jolie y Brad Pitt: se conoció la causa de su divorcio

Bo Derek, ´la mujer 10´, se casó en Navidad

Bo Derek, la famosa mujer 10 en la década de los 80, John Corbett,y el galán otoñal y enamorado de la protagonista de Sex and the city, viven una historia de amor que supera los 20 años. La pareja, que se conoció gracias a los oficios de celestino que realizó el agente del actor, que concertó una cita entre los dos, nunca pensó que ese encuentro cambiaría sus vidas. “Estaba muy intimidado”, comentó Corbett al Today.

Y aunque su relación se hizo pública, se guardaron celosamente la noticia de su matrimonio tras una relación de casi dos décadas. Fue Corbett quien lo contó en el programa The Talk, donde fue invitado para hablar de su personaje en la comedia Rebel: “Alrededor de Navidad, Bo y yo nos casamos” comentó emocionado. Detalló que solo lo sabían sus familiares y amigos y que no lo habían contado porque no se había presentado la oportunidad.

La Navidad unió a Luis Miguel y Mariah Carey

Mariah Carey, la intérprete del clásico decembrino All I want for Christmas is you conoció a Luis Miguel gracias a su pasión por las celebraciones de fin de año. La interprete comentó, en una entrevista, que le gusta la Navidad con nieve, y por esa razón estaba en Aspen, Colorado, con su familia. “Él rentó una casa ahí y yo otra. Los que nos rentaron le dijeron que yo lo quería conocer, y a mí dijeron que él quería hacer una fiesta privada para mí. Ellos hicieron el papel de Cupidos para que nos uniéramos”, reconoció.

La pareja se conoció y se enamoró y luego de una relación muy mediática se separó en el 2001, después de tres años de noviazgo.

Te puede interesar: ¿Por qué Luis Miguel peleó con Sergio, su hermano menor?