Alina Lozano respondió a las críticas de Zulma Rey: “no sabía que era sexóloga”

Alina Lozano y Jim Velásquez siguen dando de qué hablar a causa de su relación. La pareja, que se lleva 30 años de diferencia, se ha convertido en una de las más polémicas de la farándula nacional a causa del contenido que genera en sus redes sociales. Recientemente, como suelen hacerlo, los actores publicaron un video refiriéndose a la experiencia que tuvieron con Zulma Rey, exparticipante de MasterChef Celebrity.

En una transmisión en vivo, a través de su cuenta de Facebook, Jim contó que se encontró en un evento con la actriz y que le había preguntado acerca de la veracidad de su relación con Alina. Velásquez mencionó que según Zulma, todo se trataba de una especie de montaje.

“Ella me dijo, ‘pero eso es mentira, ¿verdad?’, y yo le dije, ‘no, ¿por qué?’, ella me dijo, ‘es que no puedo creer que sea verdad. Te voy a ser muy sincera, es que yo siento que a ustedes les falta la pasión cando hacen videos, les falta deseo’ y yo le dije ‘pues para los videos actuamos, es comedia, es otro mood’, y me dijo ‘yo siento que no es verdad por eso que veo’”, contó el actor sobre la conversación que tuvo con la bogotana.

“Igual ella me decía: yo le veo cero problema. Me parece muy bacano, estoy muy de acuerdo. Solo que personalmente yo siento que no es verdad por eso que veo”, agregó Velásquez.

¿Qué le contestó Alina Lozano a Zulma Rey?

Alina no se quedó callada, y le respondió a su colega. Lozano aseguró que no sabía que Zulma fuera experta en temas de relaciones y que en televisión solo la ha visto haciendo personajes similares entre ellos. La actriz de 55 años, incluso, imitó el tono de voz de Rey y sus movimientos.

“Hablando específicamente de lo que dijo Zulma Rey, ‘les falta deseo’, primero, yo no sabía que ella era sexóloga, perdón; a ver si Zulma nos da una cita para hablar de nuestra sexualidad con Jim, ni tenía idea de que era sexóloga. Y segundo, creo que es muy interesante, yo sé que ha trabajado en televisión, sé que ha hecho algunas cosas y siempre le he visto el personaje del fetiche, de símbolo sexual, incluso con la voz aniñada, en sus personajes y en su vida (...) Ese comentario que hace Zulma Rey, yo lo veo desde su propia carencia”, sentenció Alina.