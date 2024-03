Alina Lozano acusó a Lorna Cepeda: “respetemos a los hombres ajenos”

Alina Lozano es una de las actrices con más trayectoria del país. Ha hecho parte de importantes producciones como Pedro el escamoso, Chica vampiro, No olvidarás mi nombre, La nocturna, Pa’ quererte, Hasta que la plata nos separe, La reina del sur, entre otras.

Hace meses se volvió tendencia por su relación con Jim Velásquez, un joven actor, 30 años menor que ella. Aunque al principio se rumoraba que se trataba de una estrategia para ganar seguidores en redes, el 23 de noviembre del año pasado se casaron, generando revuelo entre sus seguidores.

En sus redes sociales es muy constante que publiquen videos sobre su relación. Casi siempre, los artistas muestran su día a día y todos los pormenores que han tenido para estar juntos.

¿Qué pasó con Alina Lozano y Lorna Cepeda?

Hace unas horas, Alina Lozano publicó un video en su cuenta de Instagram donde tiene 538 mil seguidores, donde se observa a su esposo Jim Velásquez contando quién es esa actriz que le gusta, además de ella.

“Esta es la otra actriz madura que le gusta a Jim, MIREN QUIEN ES”, escribió ‘doña Nidia’, de Pedro el escamoso. Velásquez reveló que se trata de Lorna Cepeda, quien interpretó a ‘Patricia Fernández’ en Betty, la fea. “Seguramente sería con Lorna María Cepeda Jiménez. Ella me parece que tiene un swing, un talento, es de Cartagena y a mí me encanta el mar, entonces siento que ella me podría traer eso a mi vida”.

Enseguida, aparece Alina, aparentemente molesta con lo que escuchó, y finge llamar a Lorna para hacerle el reclamo. “Hola, querida amiga Lorna. Yo jamás te di el contacto de mi esposo. Respetemos los hombres ajenos”.

¿Qué le respondió Lorna Cepeda a Alina Lozano?

La actriz Lorna Cepeda no se quedó callada, y con su particular sentido del humor, le respondió a su amiga: “Ajoooooo. Ali te quiero”.

Los internautas no dudaron en comentar la reacción de la actriz, quien siempre se ha caracterizado por su extrovertida forma de ser. “Es que quién no quisiera estar con ese emporio de mujer”, “ni comparar a Lorna con Alina, Lorna se ve muy juvenil y Alina se ve muy mayor”, “es hermosa esa mujer no solo talento mi querido Jim Jajajaja cuerpo cara es divina y muy querida”.