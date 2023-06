Alejandro Sanz en quiebra, enfrentaría embargo de propiedades en España

Mientras Alejandro Sanz continúa su gira en su natal España, titulada Sanz en vivo 2023, con boletería agotada, en Madrid, el 29 y 30 de junio, y que sigue en julio por ciudades como Málaga, Chiclana de la Frontera, Roqueta de Mar, Murcia, Alicante y Onda (Castellón), el cantante vive un infierno interno que lo tiene, como su más famosa canción, con el Corazón partío.

Y es que los problemas financieros parecen no acabar para el cantautor de temas como Amiga mía, y Solo se me ocurre amarte, La fuerza del corazón, Cuando nadie me ve y Pisando fuerte, entre muchas otras, quien recibió una mala noticia que lo puede llevar a la quiebra y al embargo de sus bienes, si no cumple con una sentencia judicial emitida por el juzgado de primera instancia número 47 de Madrid.

Alejandro Sanz deberá pagar más de 3 millones de dólares por incumplimiento de pagos bancarios. Fotografía por: Getty Images

Así es la millonaria deuda de Alejandro Sanz que puede terminar en embargo

Sanz, según el pronunciamiento recibido que pone punto final a un proceso legal que comenzó hace 4 años, fue condenado a pagar 3,275 millones de dólares, por el incumplimiento en el pago de préstamos bancarios que solicitó al Total Bank of Florida para adquirir dos propiedades de lujo en la Florida, Estados Unidos. Si el artista de 54 años, nacido en Madrid, no hace frente al pago millonario, la justicia podría ordenar el embargo de sus bienes.

En un informe del diario El Mundo de España, se afirma que “La magistrada María del Rocío Montes ha decretado, con el visto bueno de la Fiscalía, la ejecución de una sentencia dictada contra el artista por la Corte de Miami hace dos años por la cual se le condenaba al pago de tres millones de euros a los que ahora tendrá que hacer frente con su patrimonio personal”.

Luego del reconocimiento de la sentencia americana por parte de un juzgado español, el demandante ha solicitado que Sanz responda con sus bienes en España para el pago de la deuda en Estados Unidos. Entre los embargos solicitados y sobre los que se tiene que pronunciar el juzgado español se encuentran varias marcas registradas por el cantante, como Alejandro Sanz o La Fuerza del Corazón Alejandro Sanz, además de su participación en otras empresas.

Los créditos de Alejandro Sanz

Los créditos fueron otorgados por la entidad financiera a la sociedad española Gazul Producciones, S.L.U., y a Music on Wheels, LLC, esta última radicada en EEUU y que forma parte del entramado empresarial del cantante. Como garantía de los préstamos, Sanz puso a otra sociedad suya establecida en América, Alja Productions, LLC, así como una finca en Miami, como lo informó El Mundo.

La propiedad más importante que adquirió con los préstamos fue una antigua casa de estilo colonial construida en 1933 con más de 3.000 metros cuadrados, seis dormitorios, cinco baños, estudio de grabación, piscina climatizada y muelle privado en la zona de Sunset Lake. Por esta casa Sanz pagó 4,7 millones de dólares.

Te puede interesar: Alejandro Sanz fu estafado por un amigo y la bancarrota le habría causado depresión

Según la misma publicación, el problema de Sanz comenzó cuando se dejaron de pagar los créditos. Tras unos acercamientos iniciales para llegar a un acuerdo, se inició un procedimiento judicial para lograr el pago, que se radicó en Miami, y que las sociedades del cantante no contestaron. De ahí que llegaran a ser declaradas en rebeldía por la Corte del condado de Miami-Dade.

Con el respaldo que la justicia española le dio a la sentencia emitida en Miami y que cierra el caso, el cantante, que recién firmó con Sony Music Entertainment, deberá asumir con su patrimonio la deuda para que no se lleve a cabo un proceso de embargo que podría ser más perjudicial económicamente hablando.