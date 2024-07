Aida Victoria Merlano es tildada de ‘incoherente’ por volverse a ver con Westcol

Hace unas semanas, el mundo del entretenimiento en Colombia fue testigo de la ruptura de Aida Victoria Merlano y su novio Westcol. Los creadores de contenido terminaron por una infidelidad del streamer hacia la barranquillera. La noticia fue todo un escándalo, pues ambos compartieron todos los detalles a través de sus redes sociales.

Días después de la ruptura, Aida Victoria había dejado la casa que compartían juntos y estaban en la espera del destino de la cabra que Westcol le había regalado de cumpleaños.

Después del escándalo de supuesta infidelidad, Aida Victoria Merlano terminó su relación con Westcol. Fotografía por: Instagram

Por esos días, la creadora de contenido hizo énfasis en priorizar el amor propio, razón que la llevó a tomar la decisión de no continuar más con su relación. “Yo lo amo con todo mi corazón, pero por encima del amor que siento por él está el amor que siento por mí y más importante que mi relación con él es mi relación conmigo, que es la que más me ha costado construir y hay cosas que no estoy dispuesta a permitir entre nada, no estamos más juntos y esa es la historia”, dijo a través de sus redes sociales.

Aida Victoria habría vuelto con Westcol

Aunque la influenciadora había sido insistente en darse a respetar, ahora los internautas en las redes sociales la critican luego que el pasado domingo fuera vista nuevamente con su ex, durante el partido de Colombia y Argentina en la final de la Copa América.

Allí se mostraron bastante cariñosos, llamando la atención de los cibernautas quienes afirmaron que ya “no le creen el discurso” a Merlano, pues afirman que es una contradicción a los valores de empoderamiento femenino del que tanto ha hablado en sus redes sociales.

“Tanto ‘show’ y amor propio para nada”, “el discurso de amor propio te quedó barato”, “las fans de Aida Merlano viendo cómo después de hacer un show con un discurso enreda bobas de amor propio y mujer de alto valor, y cortarse y tinturarse el cabello, volvió con el man que más vale ‘mondá’ de Colombia”, “fin del empoderamiento señores, todo era marketing pero ella quedó fea”, “tanto show y una lloradera para estar al lado de él como si nada”, “WestCol la llevó mismo palco que subió a la otra jajajaja”.

Por ahora, ninguno de los dos se ha referido al respecto para confirmar o desmentir que están juntos nuevamente.

Yina Calderón se fue contra Aida Victoria Merlano: “No confíen en tanto discurso”

La creadora de contenido Yina Calderón fue una de las usuarias que criticó a Aida. A través de sus redes sociales escribió: “Niñas, nuestra integridad y amor propio deben ser más fuertes que las ganas de volver con alguien que nos ha engañado. Amémonos, que hombres es lo que sobran. No confíen en las personas que meten tanto discurso, ya que esas son las que más vacías están”, dijo.

Aunque no especificó a quién hacía referencia, los internautas concluyeron que se trataría de una indirecta para Aida Victoria, con quien ha tenido varias diferencias.