Adam Rich, de la serie ‘Ocho son suficientes’: se conoció la causa de su muerte

La gracia y el rostro de Adam Rich, quien interpretó al inolvidable Nicholas Bradford, el menor de los hijos en la comedia Ocho son suficientes, exitosa serie televisiva de los años ochenta, fueron siempre recordados y, como pasa con otros niños actores que fueron populares, era siempre nombrado en artículos de pequeños que nunca alcanzaron el éxito cuando crecieron.

Fue tanta su popularidad, que los medios lo llamaban ‘el hermano pequeño de Estados Unidos’, y una generación de niños creció con su particular corte de cabello. El pequeño, que también tuvo apariciones en series conocidas como El hombre nuclear y El crucero del amor, luego de la cancelación de la serie que lo lanzó al estrellato tras cinco temporadas, no pudo madurar una carrera como actor, aunque apareció en otras series antes de desaparecer del mapa artístico.

Adam Rich luchó contra el abuso de sustancias y entró a rehabilitación. Fotografía por: INSTAGRAM

La vida tormentosa de Adam Rich

Adam luchó contra el abuso de sustancias desde que era un adolescente. En 1991 fue arrestado por intentar robar una farmacia, pero este no sería su único problema legal. En el 2002 fue de nuevo arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, después de casi chocar contra un auto de policía estacionado en California.

Y aunque en octubre del 2022 tuiteó que llevaba años sobrio, luego de estar rehabilitación en varias ocasiones, las tentaciones y los demonios no lo abandonaron. Adam, que sufría de depresión, recayó y esta vez con un costo mortal. El 9 de enero de este año, el mundo del espectáculo conoció que, a los 54 años, fue hallado muerto. “Lamentablemente, su cuerpo sin vida fue encontrado dentro del baño de su apartamento en un estado de descomposición leve”, según el informe del médico forense que publicó TMZ.

Se conocen las causas de la muerte de Adam Rich

Ante la poca claridad de las causas que llevaron a la muerte del actor, surgieron rumores e hipótesis diversos al respecto, que hoy se despejan gracias a información confirmada que se dio a conocer. Tras casi seis meses, un informe del médico forense del condado de Los Ángeles indicó que Adam Rich falleció como consecuencia de una sobredosis accidental de fentanilo.

TMZ, medio que dio a conocer el informe, dio a entender que también que tenía niveles no tóxicos de alcohol y Lorazepam en su organismo. También se confirmó que al momento de encontrarlo, el actor llevaba dos días de fallecido. Danny Deraney, su publicista, contó a Associated Press que comenzó a temer lo peor cuando no logró ponerse en contacto con él. “Era, simplemente, un alma muy amable, generosa y amorosa... Ser un actor famoso no es necesariamente lo que él quería ser...”

Betty Buckley, quien interpretó a la madre adoptiva de Adam en la comedia, escribió en su IG: “Rich era luz... Lo adoraba y amaba trabajar con él... Era tan dulce, divertido, fresco y natural”. Otro colega que también se pronunció fue Chad Lowe y escribió en Twitter unas sentidas palabras: “No había una estrella infantil más grande en su época. Fue muy abierto sobre sus problemas de salud mental con el paso de los años. Adam siempre fue un tipo tan dulce y de buen corazón”.