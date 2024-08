Zion Hwang sufrió bullying y estuvo a punto de quedar vegetal: “no quería vivir”

Zion Hwang es un influencer y artista coreano, quien conquistó el corazón de Colombia hace siete años. Se ha dado a conocer no solo por ser creador de contenido, sino también, por incursionar en la música popular colombiana.

En diálogo con Vea, el cantante se refirió a su valiente historia de superación personal, la cual ha inspirado a millones de seguidores. Nacido en Corea del Sur, Zion llegó a Colombia, donde ha sorprendido con su talento musical.

Zion, un coreano cantando música popular. ¿Cómo recibe las críticas?

“Yo también me preocupaba mucho porque yo estaba siendo creador de contenido, pero normalmente no aceptan tan fácil al artista. Entonces, nuestro equipo y todos nos sorprendemos porque la gente me está aceptando como artista, eso me ha dado más ganas de salir adelante. Yo le abrí el concierto de Carlos Vives en Londres. Muchas personas empezaron a comentar que, ‘ay, ¿por qué llevó a ese chino, coreano, japonés? ¿Quién es él? En Colombia hay tanto talento, tenemos que apoyar a colombianos’ y así. Me sentí un poco triste porque yo me siento como un colombiano. Yo no quiero salir de Colombia, si quieren toca que me saquen, yo no me quiero ir, ya llevo siete u ocho años acá”, dijo el artista.

Zion reveló para este medio que, aunque actualmente goza del cariño del público, cuando era niño sufrió una difícil etapa debido al blullying.

¿Por qué le hacían bullying a Zion?

“Mi papá, cuando era niño chiquito, me dijo ‘Zion, tú eres coreano, pero China se va a desarrollar más rápido que Estados Unidos en todo. Después yo te mando a Estados Unidos, primero que todo, ve a China, aprende mandarín’. Y en China, para entrar a colegio, necesitas hacer examen. Y yo dice, ‘¿cómo voy a saber ese mandarín? Porque soy coreano’. Yo desde los siete años, lavaba ropa, cocinaba y hacía todo. Pero, allá obviamente no puede faltar el bullying porque yo no hablaba mandarín y yo todo chiquitico. Entonces, siempre me pegaban. Yo desde niño chiquito no tenía foto de manga corta, yo siempre tenía manga larga, ¿sabe por qué? Me pegaban, siempre tenía morados por todo el cuerpo”, relató el joven, quien enseguida aseguró que, debido al temperamento de su padre, le daba miedo contarle lo que ocurría.

“Fue muy duro para mí. Mi papá como es muy estricto y todo, y me dio miedo contarle que me pegaron y esas cosas. Entonces, siempre tenía manga larga porque siempre lloraba y me pegaban”.

Zion estuvo a punto de quedar vegetal

Después de varios años, Zion pudo superar el bullying y volvió a Corea. Sin embargo, allí tuvo que enfrentar otra difícil prueba, quizá la más retadora de toda su vida.

Un accidente por poco acaba con su vida. El certamen médico no fue alentador.

“Empiezo a practicar el baloncesto. En la calle jugábamos mucho y ganábamos todos los partidos. Ese era mi sueño. Un día salí a caminar con mi abuela, y me perdí. Empecé a correr para buscarla y un carro me atropelló. Los vidrios del carro se metieron dentro de mi cuerpo. En el hospital me dijeron que yo iba a quedar vegetal, tenía huesos importantes comprometidos. Mi papá pagó un poco de plata, pagó el mejor hospital, pero se veía imposible”, aseguró el también creador de contenido.

“Después de cuatro meses empiezo a moverme, un milagro. Dios estaba conmigo. Me levanté, pero yo ya quería competir en baloncesto, pero me dijeron que no y yo caí en depresión, yo no quería hacer nada. Sufrí bullying, me recuperé y por fin cuando estaba luchando por un sueño, desapareció, no quería vivir más. Me encerré en el cuarto durante una semana, no quería salir, mi papá me metía la comida al cuarto, Hacía mis necesidades dentro”, reveló.

Finalmente, fue cuando, con insistencia de su papá, llegó a Colombia y su vida cambió completamente. “Aquí comenzó mi sueño de cantante. Me he sentido bien en esta faceta, recibiendo el amor de la gente. Había perdido todo, pero ahora aquí solo tengo agradecimiento”, concluyó Zion.