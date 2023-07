William Levy revela cuál es su estado sentimental. Esto dijo

Después de semanas de rumores en torno a que el actor cubano William Levy le habría ido infiel, nuevamente, a la madre de sus hijos, la actriz y conductora Elizabeth Gutiérrez, el mismo actor ha puesto fin, de alguna manera, a las especulaciones.

También hay que admitir que ya en otras ocasiones también Levy ha desmentido los rumores y ha negado rotundamente estar vinculado sentimentalmente con las mujeres que en su momento se le ha vinculado. Ocurrió así por ejemplo, cuando se habló de amores con Jacqueline Bracamontes, quien años después admitiría que tuvieron un romance.

Volviendo a la actualidad, en esta ocasión se decía que estaba demasiado cerca de su coestrella Samadhi Zendeja, con quien actualmente graba el proyecto de Telemundo llamado Vuelve a mí.

También los medios habrían concluido que por esto mismo, Elizabeth lo dejó de seguir en Instagram y habría publicado mensajes que serían indirectas para él como: “Las acciones hablan más que las palabras, la próxima vez que alguien intente convencerte de que le importas, mira lo que hace, no lo que dice”. Un segundo post comenta: “No te arrepientas de dar todo por amor... porque cuando tengas que irte sabrás que no quedó nada por dar”. En otra frase, pareciera estar indicando que a lo largo del tiempo ha sufrido muchas veces por esta relación: “Cuando alguien no es bueno para ti, Dios continuamente hará que te hagan daño hasta que tú seas lo suficientemente fuerte para dejarlo ir”.

Un tercer mensaje decía: “te creí” acompañándolo con imágenes de la película Diario de una pasión, donde el personaje de Ryan Gosling le hace promesas de amor al de Rachel MacAdams. Elizabeth no ha ido más allá en cuanto a declaraciones.

¿Qué dijo Wiliam Levy sobre su situación sentimental?

El cubano usó las stories de su IG y finalmente rompió el silencio y escribió: “Mi gente, solo por acá después de ver tantas cosas por ahí sin saber mi verdad”, comienza su escrito y dispuesto a dar su versión de los hechos.

“Yo estoy solo. Créanme que tengo más de una razón para estarlo. Del futuro, no sé. Por ahora enfocado en mis hijos y mi carrera. Se les quiere”, concluye acabando así con cualquier rumor y admitiendo que tampoco está con la madre de sus hijos.

