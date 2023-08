“Volví a nacer”: Johanna Fadul sobre sus cirugías. ¿Qué se hizo y para qué?

Hace una semana Johanna Fadul se sometió a una serie de cirugías que tomaron por sorpresa a los cibernautas y amigos de la actriz cuando ella decidió publicar los procedimientos en sus redes sociales. Johanna siempre se ha caracterizado por su dedicación al deporte, mantener una sana alimentación y hábitos saludables, todo con el fin de conservar una vida en equilibrio y una linda figura rodeada de bienestar y salud para su cuerpo.

Por lo anterior, la revista Vea contactó a la artista para que le contara en exclusiva a nuestros lectores web ¿Qué se hizo? ¿Para qué se lo hizo? ¿Por qué se lo hizo? y qué viene ahora en este proceso que muchos catalogaron en redes como ‘innecesario’, pero que la artista e influencer defiende hasta el final. Esto nos respondió.

“ME HIZO TODITA”

¿Qué cirugías te acabas de practicar y para qué son?

“Me acabo de hacer una definición que a la final es una lipo con la que estamos definiendo la marcación que yo ya tenía. Yo volví a nacer, es decir, a mí me marcaron brazos, espalda, me definieron las piernas y obviamente me marcaron el abdomen. Eso es como un 360 de lo que uno siempre trabaja en el gimnasio. Es para sentirme mucho mejor, realmente es algo que quería hacer porque siento que llegó un punto en el que mi cuerpo no respondía por más de que yo entrenara y comiera súper saludable. Siento que el cuerpo como que se estancó, no sé si la edad tenga que ver, yo ya voy para los 40, entonces empecé a sentir una involución en mi figura horrible y no me gustaba lo que veía, por eso decidí tomar la decisión de operarme. Es una ayudita”.

¿Qué motivó hacerte este procedimiento estético?

“Lo motivó el quererme sentir bien conmigo misma, el no darme mala vida ni sentirme incomoda como me estaba sintiendo en mi cuerpo. Toda la vida he hecho deporte y me he alimentado sano y al darme cuenta de que lo que estaba haciendo no funcionaba, dije: ‘me voy a dar un empujón’”.

¿Cuál es tu objetivo y cómo te quieres llegar a ver?

“Quiero ver esa definición que sí logré en muchos momentos de una manera natural a punta de ejercicio y alimentación. Quiero volver a recuperar eso que desafortunadamente se me perdió no sé por qué, no entiendo de verdad. Es como si mi cuerpo se hubiera relajado, se hubiera estancado, seguro tiene que ver con lo de la edad, ya voy para los 40 y el metabolismo cambia”.

¿Cuánto dura la recuperación y qué otras cirugías te harás?

“¡No, no, no, eso ya es todo! Como digo, yo volví a nacer. Mi cirujano plástico, Carlos Zuleta, a quien recomiendo a ojo cerrado y tiene un talento increíble, me hizo todita y estoy muy feliz porque sé que el resultado va a ser espectacular. Es un proceso lento de recuperación, mi doctor me dijo que realmente al año es que voy a ver cómo me va a quedar el cuerpo, sin embargo, a los tres meses se ve una parte, luego a los seis se va viendo mejor y al año es como queda definitivo”.

