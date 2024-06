Video. Ana Gabriel confirmó boda: “Ya estoy casada... tengo quien me cuide”

La semana anterior comenzó a circular en los medios mexicanos información acerca de una boda secreta entre la cantante Ana Gabriel, cuyo nombre de pila es Guadalupe Araujo, y quien está celebrando sus 50 años de vida artística con su tour ‘Un deseo más’.

La cantante y compositora, que estará en el concierto de ‘La Combinación perfecta’, en el marco del Festival Nacional del Bambuco, en Neiva, festividades conocidas como ‘La Rodadita’ no se había pronunciado frente a este rumor.

Se mencionó, con base en información dada por el periodista Jorge Carbajal, que Ana Gabriel se habría casado con una joven psicóloga peruana llamada Silvana Rojas, residente en Nueva York de 38 años, es decir 30 menos que la intérprete de ‘Simplemente amigos’ y ‘Quién como tú’.

También te puede interesar: Revelan que Ana Gabriel se casó en secreto con psicóloga peruana. ¿De quién se trata?

También trascendió que la pareja se habría conocido por las redes sociales y después de un buen tiempo chateando, habría tenido su primer encuentro personal en París, más exactamente en el Teatro Ópera. En la famosa ciudad europea habría compartido Ana Gabriel, su entonces novia y la madre de ella. Esto habría sido en el 2023. Este año se habría celebrado la boda en la más absoluta privacidad.

“Me voy de luna de miel”, Ana Gabriel

Ahora ha sido la misma cantante quien ha confirmado que no está soltera. Esta noticia la compartió con sus fans en un video donde sus seguidores intercambiaron preguntas y comentarios. La cantante dice: “Ya estoy casada”, cuando uno de sus followers la cuestiona sobre si está enamorada. Ahí presumió su anillo, el mismo que ya muchos habían notado lleva en las últimas semanas.

En otro momento del material, comenta que el año entrante se va de vacaciones o mejor aún, de luna de miel. “Les estoy diciendo que en el año 25 me voy a ir de luna de miel”. En el intercambio de comentarios alguien le menciona su interés en irse con ella de luna de miel . “Si pagas tu boleta y tu estadía donde voy a ir a lo mejor si”. A otro que le dice que le permita cuidarla ella respodne” ya tengo quien me cuide”. Otro comentario en broma de la intérprete es: “Ya tengo quien me acompañe a mi luna de miel”, mencionó y también enfatizó divertida: “A mi luna de miel no va a ir más que dos personas, somos dos nada más, por eso es luna de miel, porque somos dos personas”. El destino de la intérprete y su esposa sería República Dominicana.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento