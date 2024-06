Vicky Berrío: Quién es y qué hace la concursante de MasterChef Celebrity que lloró

En esta nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’ Colombia hay varios actores y actrices de amplio reconocimiento en el país como lo son Paola Rey, Juan Pablo Llano, Marcela Gallego, Víctor Mallarino y Roberto Cano por mencionar algunos. También hay cuota deportiva, a cargo de Catherine Ibargüen y la parte del humor, corre por cuenta de Gabriel Murillo y Franko. También ha surgido el nombre de Vicky Berrío y aunque en el generador de caracteres la identifican como actriz, no muchos televidentes saben de quién se trata.

Vicky llamó la atención en un reciente episodio cuando en el reto de la caja misteriosa, que puso Laura Londoño, debió hacer un postre y a lo largo de la preparación, se vio presa de la frustración e insegura en su desempeño, pero poco a poco, fue cocinando una receta que la dejó como la mejor del capítulo, logrando así la anhelada entrada al balcón. Vicky primero lloró de frustración y luego, de emoción al conocer que su plato le había gustado a los jueces.

La mencionada participante es una antioqueña, actriz profesional, muy conocida en el mundo del teatro, pues casi toda su carrera la ha desarrollado en las tablas. Berrio se caracteriza por ser una mujer auténtica que cuenta su historia sin tapujos, dejando al descubierto que es una mujer empoderada que cree en la cristalización de sueños.

Vicky Berrío se crio en el campo

Vicky nació de Anorí, un municipio al nordeste de Antioquia, y en una finca de este lugar pasó su infancia. De ahí su amor por la naturaleza y los animales. transcurrió en el campo en donde adoptó ese amor por la naturaleza y los animales. Cuando tuvo edad escolar se trasladó a Medellín y en la capital antioqueña comenzó a soñar con convertirse en actriz. Se graduó como profesional de Artes Escénicas en la Universidad de Antioquia.

Desde 1999 está trabando en teatro y también es reconocida como profesional de improvisación, clown y manejo de títeres.

En sus redes sociales deja ver que tiene gusto por el humor, amor por la naturaleza y es muy buena con la improvisación. “Salí de Anorí, en el año 2000, porque quería estudiar teatro y salir adelante por mí y por mi familia. Dudé de mi carrera porque mucha gente me decía que si para hacer reír había que estudiar, que si eso lo pagaban, que si de eso se podía vivir. Sin embargo, algo en mi corazón me decía que siguiera. Hay que ser terco en la vida cuando se desea algo. He pasado por momentos duros, no ha sido fácil, pero siento que Dios en mi vida me ha puesto en el lugar y con las personas indicadas, para llegar a donde me ven ahora” , reveló en su cuenta de Instagram.

Su más reciente proyecto, en el que estaba enfocada antes de entrar en el reality culinario es el stand up comedy ‘Rubia Pero Sencilla’.

Su participación en MasterChef al parecer, se debe a que estuvo referenciada por Adrián Parada, Frank Martínez y Chicho Arias, quienes estuvieron en el formato en años anteriores.

