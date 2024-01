Sofía Vergara ya está en Colombia y habló emocionada: “Me muero”

Al mejor estilo de las celebridades internacionales Sofía Vergara está recorriendo el mundo y dando entrevistas, causando sensación con sus acciones y declaraciones. La barranquillera, que no pasa desapercibida por el contrario, se lleva todas las miradas, estuvo en Europa promocionando Griselda, la serie que Netflix ha anunciado como su próximo gran estreno.

Sofía estuvo en varios programas españoles. Uno de ellos El hormiguero, donde tuvo una charla con Pablo Motos. El programa anunció que logró el mejor rating de audiencia en el episodio que tuvo a la colombiana. Allí, como en las demás entrevistas, la también empresaria deja muy claro que en inglés o en español es una mujer divertida, que se sale de los parámetros, dueña de un humor sin igual que, junto a su belleza se convierten en una mezcla explosiva, atractiva y perfecta para cualquier anfitrión de programa de entrevistas.

Como era de esperarse, y sabiendo el orgullo que la actriz siente por su origen colombiano, se incluyó nuestro país como parte de la gira y hace unas horas Vergara confirmó, mediante una de sus historias de IG donde posó junto a una más de una decena de maletas, que estaría en el país lanzando su Griselda. “Finally my favorite part of the tour. Colombia ya voy pa allá”, escribió la artista en su publicación junto a un corazón y una bandera del país.

¿Qué dijo Sofía Vergara al llegar a Colombia?

Al final de la tarde de este miércoles 17 de enero la famosa ´Toti´ arribó el país. Al parecer, lo hizo en un vuelo privado y apenas estuvo en las calles bogotanas, Sofía anunció que estaba en la tierra que la vio nacer. Sofía, que se caracteriza por compartir sus emociones con sus más de 32 millones de seguidores, hizo detener el carro que la transportaba rumbo a su hotel para hacer un video mostrando la enorme valla que Netflix puso sobre la avenida calle 26 en inmediaciones del aeropuerto El Dorado. EL anuncio que dice “Sofía Vergara es linda, pero más linda en Colombia”, se convirtió en una bienvenida que emocionó a la artista, que compartió esta imagen en dos post de su cuenta de Instagram.

“Me muero, me muero, divino, ahora me voy a comer un ajiaco…Gracias” fueron las primeras palabras que pronunció Sofía en Colombia a través de sus redes.

Este jueves 18 de enero la actriz será la figura central en el lanzamiento de Griselda Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella.

