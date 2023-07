Sofía Vergara celebró su cumpleaños sin Joe Manganiello, ¿hay crisis? Esto se sabe

Sofía Vergara, la actriz de televisión mejor paga del mundo, se estima que gana 43 millones de dólares al año, cumplió este 10 de julio 51 años y sorprendió a sus seguidores con una imagen donde se evidencia su espectacular figura.

La actriz, empresaria, jurado de reality y productora anticipó su nueva fecha especial celebrando los 30 millones de seguidores que alcanzó en la red Instagram, donde es muy activa mostrando sus logros, sus viajes y por supuesto, sus emprendimientos y marcas comerciales.

Además de recibir notase de felicitación del mundo entero de sus followers, que leyeron el emotivo mensaje que ella posteó y que decía: “Todavía con salud, sueños, energía (ya me duelen las rodillas, eso sí), pero con mucha alegría de vivir. Gracias a todos por los mensajitos”, muchos cibernautas notaron algo inusual, casi extraño, que los preocupó.

El mensaje del esposo de Sofía Vergara que prendió las alarmas

En la cuenta de Joe Manganiello, esposo desde hace 7 años de la colombiana, considerado uno de los hombres más sexys del mundo, el actor de 46 años tipeó un escueto mensaje de cumpleaños para su esposo que decía: “¡¡¡feliz cumpleaños Sofía!!!”

Esta simpleza en el mensaje no pasó desapercibida y prendió las alarmas de los seguidores de la pareja que han empezado a especular con que algo no está bien en la relación. “Qué saludo tan frío, ni una gota de amor expresa Joe Manganiello”, “Joe, espero que estés bien, ese fue un deseo de feliz cumpleaños muy diferente (frío) a tu esposa, ¡comparado con los anteriores!”, “Para esas felicitaciones así de frío mejor nada”, “¿Nada de amor en el aire??? Solo Sofía... ¿es tu prima o tu compañera de trabajo o que ? ¡Cómo que Sofía !”, “¿Soy el único al que no le gusta como suena? Sofía... ni siquiera “Mi amor, mi amada esposa”, comentaron algunos de los que se sorprendieron con el corto mensaje de cumpleaños.

Recordemos que, aunque Joe no es el más extenso en sus mensajes en redes sociales en el 2022 Joe sí escribió un poco más emotivo cuando felicitó a su esposa por sus 50 años: “Feliz cumpleaños mi amor… Te amo mucho”, publicó el actor.

Al post de Joe se suma otra situación. Sofía emprendió un viaje a Italia, como los que suele tener para su cumpleaños, en compañía de familiares y amigos, pero no se ha visto a Joe por ninguna parte, lo que indicaría que la barranquillera estaría celebrando lejos de su compañero de vida.

“30.000.000 seguidores. Gracias a todos. Gracias por estar siempre ahí para mí. Gracias por apoyarme siempre en todo lo que hago. Besos desde Italia”, escribió Sofía confirmando que en efecto se encuentra en el viejo continente descansando y disfrutando de paradisiacos lugares.

