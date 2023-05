¿Piqué no sabía de la aparición de sus hijos en el video de Shakira? Así se enteró

La aparición de Milan, de 11 años, y de Sasha, de 9, los hijos de la relación de Shakira y Piqué en el video Acróstico de la barranquillera, se ha convertido en la sensación en cuanto a lanzamientos musicales. Las imágenes han enternecido a los seguidores de la colombiana y por su parte, los pequeños se han llevado los aplausos por su indudable talento, no solo para interpretar, sino también para tocar el piano.

El video, que fue rodado en Barcelona, días antes de la mudanza que la familia realizó para trasladarse definitivamente a Miami, también muestra con aires de nostalgia cómo ha sido el cambio de casa de Shakira y sus hijos, así como la prioridad que la artista tiene en su vida, por encima incluso de su carrera: la felicidad de sus pequeños.

Piqué no sabía que sus hijos estarían en Acróstico

Según lo revelado por la artista los niños están en el material porque así lo quisieron y ella encantada los incluyó. Pero ¿Qué dijo Gerard Piqué sobre la aparición de sus hijos en un video musical de Shakira? ¿Cuándo se enteró y puso trabas o inconvenientes?

Hasta ahora el ex futbolista no ha dado declaraciones oficiales al respecto, sin embargo, Lorena Vázquez reveló en el programa Sonsoles, de Antena 3, cómo se dieron las cosas.

“Lo que más me sorprende de todo esto, es que si tus hijos aparecieran en un lugar, tendrías que pedirle permiso al otro progenitor. Y lo más sorprendente de este tema es que Gerard Piqué ha conocido que sus hijos participan en este videoclip, cuando el videoclip ha visto la luz”, dijo la periodista dejando claro que el deportista ignoraba que los pequeños estarían expuestos en el video.

Luego dijo que en ningún momento Shakira pidió autorización para hacer el video con los niños: “Él no lo sabía, ni se le había pedido permiso, ni autorización y ni sus hijos, parece ser, que tampoco se lo habían dicho... Si Piqué está disgustado o no. No lo sé. Pero su entorno más cercano nos asegura que no sabía absolutamente nada de que sus hijos fueran a estar en este videoclip”.

Sin embargo, según la abogada de Shakira, Pilar Mañé, quien habló con La vanguardia, no ha habido inconveniente al respecto y que no habría reacción negativa de Piqué sobre el hecho, aunque lo desconocía.

Curiosamente cuando Piqué llevo a Milan a la Kings League, donde el pequeño habló en cámara trascendió que Shakira si se habría molestado con su excompañero, sin embargo esto nunca se oficializó.