Shakira está de vacaciones en Costa Rica con sus hijos. ¿Llegará Lewis Hamilton?

Después de que Gerard Piqué llevara sus hijos a Miami para devolvérselos a Shakira, luego de pasar en España los días acordados que estarían los pequeños con su padre en vacaciones, se especuló que la cantante colombiana iría a algún lugar de verano con sus pequeños. Las Bahamas fue un destino que se barajó, pues allí ella posee una lujosa mansión. Sin embargo, en las últimas horas se ha sabido que el destino seleccionado para descansar y alejarse del estrés y la rutina de la colombiana fue Costa Rica.

Fueron varios usuarios de las redes sociales, entre ellos la periodista de CNN Noticias, Glenda Umaña quienes dejaron al descubierto que Shakira estaba en este país centroamericano, pues la vieron con sus propios ojos caminando en una de las playas.

Shakira emociona a propios y extraños en Costa Rica

“Chicos, estoy que se me sale el corazón. No saben lo que acaba de pasar. Estamos aquí en Costa Rica en el hotel, no voy a decir cuál y acabamos de ver pasar a Shakira con sus hijos, está aquí en Costa Rica. La perseguí y la perseguí, pero ya se fue”, confirmó Glenda en su Twitter la noche del 21 de junio desde su habitación de hotel, que parece ser el Intercontinental, en Guachipelin de Escazú.

Breaking neeeeeews! Shakira está en #CostaRica …..la

Acabo de ver!!! pic.twitter.com/lrxhvquhUW — Glenda Umaña (@glendaumanah) June 22, 2023

“La perseguí, pero no logré hablar con ella (por el momento), pero ojo... Tony es el hermano tan amable que nos contó que están de paseo... estamos en shock... qué alegría que disfruten de mi hermoso país”, añadió otro usuario de las redes sobre el confirmado avistamiento de la barranquillera, que sin duda ha causado gran conmoción al llegar inesperadamente a este destino. “Shakira está en Costa Rica y estoy a punto de ir a buscarla al Intercontinental”, afirmó un tuitero.

“Parece que Shakira está en Costa Rica y estoy considerando renunciar a mi trabajo e ir en su búsqueda para que me dé un autógrafo y decirle que gracias por acompañarme toda mi vida con su música”, agregó otra usuaria.

En redes son varios los usuarios que piden que no la persigan porque ella quiere justamente disfrutar con tranquilidad luego del acoso al que es sometida permanentemente. “Si Shakira está en Costa Rica tratemos de darle espacio, hacerla sentir bien y segura a ella y sus hijos. Seamos realmente pura vida”, escribió una seguidora de la artista.

¿Llegará Hamilton a Costa Rica a verse con Shakira?

Las cortas vacaciones de Shakira en Costa Rica coinciden con los rumores sobre unos días de descanso que algunos medios aseguraron estarían planeando Shakira y el piloto de Fórmula Uno, Lewis Hamilton, con quien se especula estaría comenzando una relación romántica. Por ello algunos ya se están preguntando en las redes sociales si pronto verán al británico caminar por las playas costarricenses, incluso hay quienes dicen que seguramente debe estar por llegar.

Recordemos que la cantante y el deportista se han visto en varias oportunidades y de ahí las conjeturas sobre un inminente romance. Estuvieron juntos en el Gran Premio de Miami a comienzos de mayo; luego, en un restaurante de la ciudad. Al día siguiente, fueron a navegar. En España también fueron vistos en el Gran Premio de Barcelona y luego, en un restaurante. Incluso, algunos medios españoles aseguraron que pasaron la noche juntos. Ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto.

