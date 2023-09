Shakira arremete contra Piqué en su nuevo tema ´El Jefe´. Esto diría la letra

EL pasado 12 de septiembre Shakira no solo se coronó como la reina en la pasa entrega de los MTV Video Music Awards donde fue galardonada con el premio ‘Video Vanguard Award’, se presentó en un show de 10 minutos, que fue calificado como legendario, y adicionalmente, se lanzó con el premio de colaboración del año por su canción, con Karol G, TQG.

Ese mismo día detrás de bambalinas Shakira dejó al descubierto que todo estaba listo para el lanzamiento de su próxima canción El Jefe. Comenzó a especularse que se trataría de una colaboración con el intérprete mexicano Peso Pluma, pero hace pocas horas se filtró la portada de la canción donde se ven las típicas alcancías de cerdito rosadas, esta vez con el nombre de la barranquillera y un grupo regional mexicano llamado Fuerza Regida. Así quedó descartada la posibilidad de que Peso Pluma fuera el nuevo compañero de interpretación de la colombiana más famosa del mundo.

Esta es la imagen que se filtró de la nueva canción de Shakira y Fuerza Regida Fotografía por: pantallazo redes

Así sería la letra de la canción EL Jefe, de Shakira

Pero lo que más ha llamado la atención es el nombre del tema. Aunque oficialmente no se ha conocido ningún dato más allá del nombre ya se empieza a mencionar que la canción nuevamente tendría mucho que ver con su ex Gerard Piqué. Al parecer, esta vez la colombiana no solo hablaría del padre de sus hijos, sino que también mencionaría a los amigos más cercanos del exfubtolista, que pese a los más de 10 años que estuvieron juntos no terminaron aceptándola del todo y en cambio, la llamaban por odiosos sobre nombres.

También te puede interesar: Shakira vendrá a Colombia por amor: “Vendrá más seguido”, dice amiga

Recordemos que según la prensa española uno de ellos fue ´La Jefa´, pues aseguraban que Gerard no podía tomar decisiones sin consultar a la intérprete de Ojos Así. Otro de los apodos con que se referían a Shakira era La Patrona. También ha trascendido en redes que dentro del contenido de la canción podría expresarse que, aunque esto era lo que decían los amigos de Piqué: que ella era la que mandaba, en realidad, el de las decisiones era él: El Jefe, Piqué. De momento todo está en el plano de las especulaciones.

¿Quién es Fuerza Regida el grupo con el que Shakira sacará canción?

Fuerza Regida es un grupo estadounidense de música regional mexicana, creado en el 2015 en California originalmente por Jesús Ortíz Paz (voz), Samuel Jaimez (guitarra de doce cuerdas), Khrystian Ramos (guitarra armonía) y José García (tuba); y desde 2021 también por Moisés López (tololoche). Hace unos días los miembros de esta agrupación aseguraron que estaban en Miami trabajando en algo grande y hoy se sabe que se trataba de El jefe, junto a Shakira. Los integrantes fueron hasta la ciudad donde ella vive con sus hijos desde abril.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento