Sebastián Osorio y Andrés Castañeda en ‘Paraíso Blanco’: “estamos orgullosos”

El 20 de julio se estrenó Paraíso Blanco, una serie original de ViX, de Caracol Televisión. La producción narra la vida de Carlos Lehder, el exnarcotraficante colombo-alemán, quien fundó, junto a Pablo Escobar, el Cartel de Medellín.

La serie es protagonizada por los actores Sebastián Osorio y Andrés Castañeda, quienes dialogaron con Vea y se refirieron a los retos que tuvieron al interpretar a esos personajes tan reconocidos a nivel nacional e internacional.

Sebastián Osorio es Carlos Lehder en ‘Paraíso Blanco’

Carlos Lehder se convirtió en el primer narcotraficante de Colombia en ser extraditado a Estados Unidos. Sobre ese personaje, el actor Sebastián Osorio, quien tuvo su primer protagónico cuando interpretó a Luis Andrés Colmenares en Historia de un crimen: Colmenares, de Netflix, relató qué significó para él haberle dado vida al excapo.

“Es un personaje muy interesante, me gustó mucho haberlo interpretado porque tiene unos componentes bastante contradictorios, tiene unas ideologías alemanas por su padre, y también creció en los 70′s y 80′s, una época muy revolucionaria y con mucha aventura que lo llevó a desdibujar sus límites e ir por lo que él quería de una forma inimaginable. Abrió una ruta imperialista de droga de Colombia hacia todo el mundo y esto lo logró por esa locura que lo personifica tanto”, señaló el actor.

A lo largo de su carrera artística, el joven actor no había interpretado a un personaje de este tipo. Para él, fue todo un reto importante. “Para mí fue una oportunidad muy grande de explorar el personaje más a fondo, de explorarme a mí como actor, de aprender mucho de los otros compañeros y sobre todo de entender y de revivir una época que también me enseñó mucho a no darle tanta importancia a las cosas. Yo creo que hoy en día nosotros estamos viviendo una mentalidad de todo es tan importante y si me pasa algo entonces yo me derrumbo, mi generación es un poco así, entonces entender la vida desde esa frescura y esa bacanería y lo verraco que eran esas personas en esa época y precisamente estos personajes eran sin miedo y arrojados a la vida, entonces eso me gustó muchísimo de haber vivido un poco las circunstancias de ellos”.

Andrés Castañeda es Pablo Escobar en ‘Paraíso Blanco’

Por su parte, Andrés Castañeda, quien interpretó a Lucho Díaz de joven en La Gloria de Lucho, de Caracol Televisión, también se mostró muy emocionado por haber realizado el papel de Pablo Escobar en Paraíso Blanco: “en el caso de esta versión que vamos a ver de este Pablo es que descubre en Lehder una llave o una ficha clave para poder expandir su negocio y lo sorprende un poco con la frescura de ver la vida. Tiene una forma más ruda, tosca y violenta de hacer las cosas y se encuentra con un tipo como Lehder que lo que le proponía era un plan cada vez más raro, un poco ortodoxo, loco”.

Darle vida a un personaje que también ha sido interpretado por varios actores en diferentes series y telenovelas sobre el tema, fue todo un reto. “Creo que es un reto para cada actor hacer un personaje que la gente conoce tanto porque si uno le llega a la persona es porque está siendo lo más honesto que uno puede con ese personaje. Es muy chévere que a uno le digan que le van a dar un personaje que también lo han hecho una gama de actores, así que están confiando en que yo puedo hacer un trabajo también interesante, entonces le pone a uno un valor importante al recibir el papel”.

Para los dos actores, protagonistas de la serie, fue muy importante que sus personajes pudieran transmitir emociones en los espectadores. “En esta serie nos enfocamos en que los personajes tengan una agilidad que a lo mejor no se ha explorado antes en cuanto a lo que pasa, todos los capítulos suceden muchas cosas, y los personajes están impregnados de una jovialidad que a lo mejor no se ha experimentado antes en otras producciones de este mismo tema”, afirmó Sebastián.