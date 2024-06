Sara Corrales rompió el silencio y contó por qué canceló la boda con su ex

Sara Corrales es una actriz conocida por su participación en producciones como El señor de los cielos y Vecinos, así como por los altibajos que ha tenido en el ámbito sentimental. Su relación con el actor mexicano Rafael Gutiérrez. por ejemplo, capturó la atención de los medios de comunicación cuando, seis meses después de anunciar su compromiso, cancelaron la boda y terminaron la relación.

Y aunque la colombiana advirtió en su momento que se encontraba en un proceso de sanación y paz interior, dos años después de la polémica expuso las razones por las cuales le devolvió el anillo a su prometido.

Rafael Gutiérrez nunca ha hablado sobre Sara Corrales y su fallida relación. Fotografía por: Instagram Rafael Gutiérrez

¿Por qué terminaron Sara Corrales y Rafael Gutiérrez?

Por medio de su cuenta de Instagram, la antioqueña de 38 años manifestó que, aunque mucho le insistieron para hablar en su momento, hasta ahora sintió la confianza necesaria para hablar de lo ocurrido con el actor mexicano Rafael Gutiérrez, quien actualmente está casado con otra colombiana.

“Ustedes saben que a mí me dieron el anillo. Yo me iba a casar, pero tuve la valentía de agarrar ese anillo, devolverlo y decir: ‘No me caso, muchísimas gracias’, pues no era la relación que yo soñaba. No me sentía completamente segura porque yo sabía que no era esa persona la que yo soñaba para el resto de mis días, y que no era esa persona la que yo soñaba como el padre de mis hijos”, comentó.

“Tuve la capacidad de dar un paso atrás y, con toda la consciencia del mundo, empezar mi proceso real de sanación, de madurez, de calma, para prepararme para que llegara la persona correcta, porque atraemos lo que somos”, agregó Sara Corrales, cuyas declaraciones suscitaron una gran cantidad de reacciones en redes sociales.

¿Quién es el novio actual de Sara Corrales?

Se trata del empresario argentino Damián Pasquini, al que la antioqueña presumió en su más reciente aparición a través de redes sociales.

“Cuando estuve preparada en todos los aspectos de mi vida, en ese momento llegó la persona que yo siempre había soñado. Ese hombre que sí me daba paz, amor y respeto”, dijo inicialmente.

“Hoy en día me siento sumamente agradecida conmigo, con la vida, con Dios y con Damián, por poder estar en este momento tan bonito y de una relación tan madura, tan tranquila y tan llena de cosas hermosas. No obstante, eso solamente depende de nosotros porque el amor se construye día a día”, concluyó Sara Corrales.