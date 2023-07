Sandra Serrato habló de su batalla más grande: “el 60% de mi cuerpo se quemó”

Sandra Serrato es una reconocida actriz y cantante, recordada por haber participado en Pop Star y La Voz Colombia. Hace poco interpretó a Rosalía en la serie Ventino: el precio de la gloria, de Caracol Televisión.

Actualmente hace parte de La Batalla de los 80′s, un duelo musical en el que comparte escenario con otros artistas como Mario Lora (DO2), Junior Cuesta (Yo me llamo Bruno Mars), Bako (The Mills) y Roxana Restrepo (Kraken), y que se realiza en el Centro Cultural del Gimnasio Moderno y cuya próxima fecha será el 12 de agosto.

En diálogo con Vea, la cantante habló de su participación. “Es un proyecto que ya lleva un año y medio, es increíble. Es una idea interactiva, somos varios cantantes y cada uno batalla por un género musical de los 80′s como el pop, el rock y la plancha. Es increíble, no se lo pueden perder, pisamos canciones ícono que todos recordamos y tenemos en nuestra memoria. Es un espectáculo bien chévere, interesante, lleno de amor, alegría y estamos muy felices porque el año pasado nos fue increíble y este año no ha sido diferente”.

¿A qué momentos de tu juventud te lleva ‘La Batalla de los 80′s’?

“Siendo una chica de los 90′s me permeé por la música de los 80′s. Yo era la chica del copete ‘alf’, de las medias remangadas, vestida de neón, cantando ‘No controles’. Por supuesto me recuerda a mi mamá cantando, tomándose un vino, escuchando a Rocío Durcal”.

¿Qué te controlaba tu mamá en tu adolescencia?

“Yo soy de Cartagena, pero vivía en Bucaramanga. En esa época de mi adolescencia llegué a Bogotá. Uno en tierra caliente es muy libre, pero apenas llegué a Bogotá cuando se estaba poniendo el sol, yo debía regresar a mi casa y eso me dio durísimo. Me dio muy duro cambiar de ciudad porque recibí mucho bullying porque toda mi ropa era cortica, yo no tenía chaquetas, fue un cambio abrupto. Para mí el refugio fue el arte, el baile, la música, la actuación”.

¿Cuál ha sido la batalla más grande de Sandra Serrato?

La cantante y actriz recordó un momento de su vida que, por cumplir con los estándares de belleza, tuvo un delicado accidente. Sin duda, fue toda una batalla pues el proceso de recuperación tampoco fue nada fácil. “Yo batallé con mis papás para que ellos pensaran que la música no era algo que me provocaba de vez en cuando. Tuve un accidente que resultó siendo una batalla con la que tuve un gran aprendizaje, tuve una quemadura en mi cuerpo por una cámara de bronceo, el 60% de mi cuerpo se quemó y en ese momento pensé que era una batalla que no había ganado, pero se convirtió en un aprendizaje. En esta profesión en la que trabajo que amo y que bendigo, las mujeres estamos constantemente sobre el yugo de una belleza estética de cómo nos tenemos que ver según los cánones”.

Además de las heridas físicas, Serrato también tuvo que luchar para recuperarse del dolor de su alma y poder entender el propósito de esa situación. Aunque han pasado 15 años desde ese suceso, todavía continúa hablando del tema, tratando de aconsejar a las mujeres para que tengan los mayores índices de cuidado para que no les ocurra lo mismo. “En su momento fue algo bastante sonado. Desafortunadamente he tenido que seguir hablando de esto porque ha sido una constante que las mujeres se siguen quemando en las cámaras de bronceo. Fue un momento doloroso en todos los sentidos, tanto en mi cuerpo como en mi corazón y en mi alma porque en ese momento no entendía lo que pasaba, porque adicional estaba a punto de conseguir un disco que no pude realizar porque tuve que volcar toda mi vida en mi recuperación”.