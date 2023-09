Ricky Martin engañó a Jwan Yosef con modelo argentino. Hay pruebas contundentes

Hace apenas dos meses el ídolo Ricky Martin reveló que luego de seis años daba por terminada su relación con el artista plástico y pintor Jwan Yosef, de 38 años. Ricky de 51 y su ahora exesposo llegaron a un acuerdo amigable luego de su separación.

Desde entonces se ha hablado de que la pareja no habría podido superar episodios de infidelidad del cantante, no obstante, hay versiones que indican, según algunos medios, que la pareja en realidad tenía una relación abierta.

Ahora la revista TvNotas de México hace una revelación que indicaría que, en efecto, Martin tuvo una aventura sexual en Los Ángeles con un modelo e influencer argentino.

La publicación azteca entrevistó al supuesto amante ocasional de Martin y este además facilitó el contenido de los los chats que él y el ídolo se habrían intercambiado cuando sostuvieron la aventura.

Los pantallazos publicados por la revista digital los puedes ver al final de esta nota y que se constituirían en la prueba de la certeza de la aventura.

También te puede interesar: Ricky Martin y su exesposo Jwan Yosef habrían acordado una relación abierta

Todo comenzó en una tienda de ropa

Retomando la historia que el influencer suramericano contó a TvNotas. En principio revela que su nombre es Máximo y que todo ocurrió cuando él estaba tomando unos días en Los Ángeles. “Tengo 22 años. Nací en el sur de Argentina. Estoy estudiando periodismo en la provincia de Córdoba. También estudio peluquería como hobbie y soy bloguero. Subo contenido de mi persona, de moda y de mis viajes. Actualmente cuento con más de 12 mil seguidores. Soy abiertamente gay”, dijo a la publicación y luego detalló cómo fue el primer encuentro con el cantante de Living la vida loca.

“En agosto de 2022 me fui de viaje con un amigo a Los Ángeles, California. Ahí nos dimos una vuelta por Beverly Hills. Entramos a Louis Vuitton y de repente veo a un chico guapísimo en la tienda. Me llamó la atención, porque llevaba seguridad. Enseguida reconocí que era Ricky Martin. Vi que volteó y me miró. Y después siguió su recorrido”.

Esa misma noche comenzaría la aventura según detalló Máximo. “Por la noche, en el hotel, platicando con un amigo del encuentro con Ricky, le dije en broma: ‘le voy a escribir por mensaje privado en sus redes que soy el chico que se le quedó viendo en la tienda’. Y le puse ‘me gusta’ a todas sus fotos en su Instagram para que le aparecieran las notificaciones. Y cuál fue mi sorpresa que a las dos horas me lo respondió”.

No obstante, Máximo tenía dudas de que en realidad fuera Ricky y por ello le pidió una prueba. “Yo no lo podía creer. Incluso le pregunté: ‘¿sí eres tú? A ver, mándame un audio para saber que sí eres’. Al día siguiente me lo mandó. Me decía: ‘hola, hola, hola, good morning’. Ahí supe que sí era él. Le puse de broma ‘a ver qué día nos vemos’. Para mi sorpresa me respondió que sí. Yo seguía sin poder creerlo”.

Ricky Martin y el influencer argentino tuvieron cita en lujoso hotel

Este es uno de los pantallazos que proporcionó Máximo a TvNotas y que probaría su relación con Ricky Martin Fotografía por: cortesía T

Fue así como quedaron en verse y tener ese anhelado primer encuentro. “Me propuso vernos un sábado, pero justo ese día yo tenía mi vuelo de regreso a Argentina. Me respondió: ‘bueno, veámonos el viernes’. Acordamos y él mismo me pasó a buscar donde me estaba quedando. Yo estaba súper nervioso. Pasó por mí manejando él mismo una camioneta de lujo. Sin chofer ni nada”. Enseguida Máximo detalló cómo fue esa cita.

“A un lujoso hotel en Beverly Hills. Se llamaba SLS. Es un lugar muy lindo. Llegamos y me dijo que él pasaría primero y después yo. Llegamos a la habitación y pedimos para comer”.

Esa primera noche comieron sushi en la habitación. “Comimos en la habitación y luego vino lo demás. Intimamos. Fue una sola noche, porque yo al otro día me tenía que volver a Argentina. Al día siguiente nos levantamos temprano, desayunamos, me pasó a dejar de vuelta al departamento en donde yo estaba quedándome y de ahí nunca más nos vimos”.

Ricky Martin le reclamó a influencer hacer público su encuentro

Máximo indicó que siguieron en contacto una vez más por mensaje y cuando decidió hablar de este encuentro el cantante le reprochó, pero en ningún momento él ha deseado hablar mal de él. “Justo hace una semana me mandó un mensaje diciéndome que lo decepcioné por haber hablado de la noche que tuvimos. Jamás hablaría nada malo de él y lo que he dicho ha sido con respeto”.

EN los mensajes también se puede ver que el argentino le preguntó si se podrían ver en una siguiente ocasión y él le respondió con un emoticón.

Finalmente, el influencer considera que Ricky actualmente disfruta de su soltería, por lo que ve en sus redes, y le gustaría volverlo a ver. “Creo que hay mucho que dar y que me encantaría verlo de nuevo. Y más ahora que está soltero”, concluyó.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento