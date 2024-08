Revelan que el hombre con el que cenaba Shakira era un exnovio ¿Volvieron?

El jueves 7 de agosto se filtraron imágenes en las que se veía a Shakira en el elegante restaurante Lido Bayside, de Miami, con vista al mar y frente a ella había un hombre; se notaba la cercanía de los personajes. Se especuló con la identidad del acompañante de la barranquillera. Algunos pensaron que se trataba de Alejandro Sanz, con quien ella ha mantenido una sólida amistad por años y en algunos momentos, se ha rumorado un romance. Otros apostaron por un nuevo galán que podría estar frecuentando la intérprete de Ojos así.

Ahora ha sido el periodista Álex Rodríguez, quien ha revelado la identidad del misterioso acompañante de la colombiana más famosa del mundo. Según lo que él aseguró en el programa TardeAR, se trata del exnovio de la colombiana con quien estuvo por una década: Antonio de la Rúa. Al conocerse el nombre de denominado misterioso hombre, emergieron los asuntos del pasado, que se pensaba, podía haber establecido una brecha amplia entre la colombiana y el argentino.

Antonio de la Rúa demandó a Shakira por 100 millones

Recordemos que la artista rompió con Antonio cuando conoció a Gérard Piqué y aunque por un tiempo siguió laboralmente vinculada a De La Rúa, hijo de expresidente argentino Fernando de la Rúa, cuando quiso acabar la relación roadmanager-artista, él la demandó exigiendo 100 millones de dólares, argumentado que ella había amasado muchos millones, gracias a la gestión que él hizo en su carrera.

La pareja se vio en los tribunales de Nueva York y la justicia le dio la razón a Shakira. Antonio de la Rúa se marchó con las manos vacías.

Shakira y Antonio de La Rúa volvieron a verse cuando ella llegó a Miami

Se había especulado, que tras la ruptura con Piqué y el regreso de Shakira a Miami, justamente a la mansión que compartió en una época con Antonio, la pareja habría vuelto a hablar y según lo dicho por Álex Rodríguez y el programa Siéntese quien pueda, así ha sido. Los ex novios mantendrían una comunicación y por ello, estaban sentados el 7 de agosto en una cena. También hay que recordar que cuando estalló el escándalo de la defraudación de impuestos a la Hacienda Española, Shakira buscó a De La Rúa para que diera su testimonio a favor de ella y él habría aceptado.

Fotografía por: Captura de pantalla

La cercanía que ahora tendrían los exnovios que terminaron en el 2012 y vivieron un batalla judicial en el 2013, no tendrían ningún toque romántico, pues se ha descartado por completo que Shakira esté reanudando relación sentimental con su ex.

Según establecen los medios miamenses, la colombiana de 47 años estaría trabajando de nuevo con Antonio, y ya habrían zanjado cualquier diferencia del pasado. En principio, se indicó que él estaría encargado de algunas finanzas, pero según Siéntese quien pueda empezará a laborar como su tour mánager, en la gira que ella planea por Estados Unidos.

“No hay relación de pareja”, dijo el comunicador Rodríguez. “Su relación es de extrema confianza. Me hablan maravillas”, mencionó Alex en el programa de televisión. “Desde hace dos meses me contaron que estaban trabajando mano a mano. Cuando me dijeron que la vieron cenando con un hombre pregunté y me confirmaron rápidamente que era él, porque yo estaba esperando que les pillaran juntos”, mencionó.

