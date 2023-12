¿Quieres ser un participante del Desafío 2024? Revelan secretos para ser escogido

El año pasado los ganadores del Desafío se llevaron una bolsa de 400 millones de pesos. Sin duda una cantidad muy jugosa para cualquier colombiano. Y es que a lo largo de los 19 años que este formato de Caracol ha sido emitido, miles de personas se han presentado aspirando a convertirse en uno de los desafiantes o concursantes del reality de aventura, que pone a prueba la fortaleza mental y física de sus concursantes. Una tarea nada fácil, pero tampoco imposible.

En el 2024 el formato cumple 20 años y sus productores le revelaron a revista Vea que apenas se abrieron las inscripciones los aspirantes han corrido como nunca antes a hacer su respectivo registro.

Así lo indicó tanto Sebastián Martino, Gerente de Grandes Formatos de Caracol, como Juan Esteban Sampedro, Vicepresidente de Entretenimiento, quienes han visto cómo los aspirantes en esta primera etapa han subido exponencialmente. Esto solo quiere decir que, al final en esta oportunidad, la lucha por ser desafiante estará más reñida porque serán muchos más los inscritos.

Miles de inscritos para Desafío 2024

En ese orden de ideas qué mejor que sean los propios realizadores y productores del programa quienes revelen cuáles son esos tips o secretos para que el video que deben subir a la plataforma, de un minuto de duración, donde se realizan las inscripciones sea lo suficientemente bueno y atractivo para quedar entre los clasificados.

Nos dimos a la tarea de formularle esa pregunta a Martino y a Sampedro y sin titubeos coincidieron en cuál es el secreto para lograr ser un desafiante en los 20 años del Desafío, que ya se confirmó se grabará en un lugar tropical colombiano, donde ya estuvo el formato.

Este es el secreto para ser escogido para El Desafío 2024

“Lo único es ser ellos mismos. Ser una persona del común, obviamente el Desafío ha ido evolucionando a que hay que tener aptitudes físicas. Si soy una persona que tiene esa capacidad de enfrentar las pruebas del Desafío, sin importar tendencias, procedencia, gustos, intereses, es bienvenido. Inscríbase que el Desafío, es lo suyo”, comentó Juan Esteban.

Por su parte Martino, quien es el encargado de visualizar el material que llega para el formato puntualizó en que este año desde el primer día han llegado bastantes videos: “Nunca había sido tan rápida la recepción. En esta ocasión la gente estaba esperando, tenía listo el video”. También dijo que realmente no importa el día de la inscripción siempre y cuando sea antes del 23 de diciembre “Inscribirse el primer día o el último no hace la diferencia”, pero recomendó hacerlo pronto. Sobre el tip ganador dijo. “Mi consejo es que ser uno mismo. Lo que pasa es que saber venderse de buena manera es muy difícil. La gente se muere de ganas por participar y montan un video haciendo ejercicio. Eso a mí no me dice nada, no me está contando nada, necesitamos gente que sepa contar historias, que sepa contar vivencias personales”. Martino indicó que en un minuto es fundamental que “entienda cómo impactar y llamar la atención”.

De igual manera reveló que frente a la pantalla el aspirante debe ser inolvidable. “Me siento y veo más o menos mil inscripciones por día y me pongo a ver videos todo el tiempo. Y es difícil encontrar quien llame la atención. Es el que impacte. Mi ejercicio es que al final día, haya visto 200, 500 o 100 videos, digo: ´¿de cuáles me acuerdo?´”, como quien dice hay que lograr entrar en la mente de Martino en ese minuto. “Al final del día me voy a acordar de 10. Para mí esa es la clave, póngase en el lugar de quien ve el video. No es cumplir, es impactar”.

Andrea Serna será nuevamente conductora en Desafío 2024 Fotografía por: Instagram @andreasernafotos

Andrea Serna, la anfitriona del reality, también animó a los seguidores de Vea a inscribirse pronto y no dejar para última hora el asunto, recordó que el ganador del año pasado se presentó varias veces hasta que por fin se le cristalizó el sueño de ser desafiante y luego de llevarse el dinero. “El más reciente formato tuvo como ganador a Sensei que se había presentado varias veces y se alzó con esos 400 millones y ojo eso (el premio) seguramente va a tener un ajuste para los 20 años”, mencionó la conductora sobre la posibilidad de que el premio suba en el 2024.

