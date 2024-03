¡Primicia! Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas revelaron el sexo de su bebé

La pareja de actores, conformada por Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas, lleva menos de un mes viviendo en Madrid, donde ella es una completa celebridad gracias a producciones como Pasión de gavilanes y Pálpito. Allí están dedicados a prepararse para la llegada de su primer hijo. Ya habían anticipado que optaron por España para radicarse debido a las oportunidades empresariales para sus emprendimientos, sino porque les interesa la actividad en cuanto a producción audiovisual que allí se desarrolla. Eso sin contar que Ana Lucía es imagen de una reconocida marca de gafas.

Los artistas, que llevan 15 años de casados, escogieron a revista Vea para dar a conocer la buena nueva de su familia y ahora también revelan a los lectores de nuestra publicación el sexo del primogénito, no sin antes contar que es un asunto que ellos supieron hace ya algunas semanas, solo que querían reservárselo por unos días.

“La ginecóloga me dijo: ‘¿quieres saber el sexo o se lo digo a una amiga?’… le dije: ‘dígame ya…”, comenzó diciendo Ana Lucía quien confesó que pensó que iba a tener un niño desde el comienzo del embarazo. “No sé por qué se me metió eso en la cabeza”.

Ana Lucía y Jorge tenían nombre de niña desde que se casaron

Sin embargo y curiosamente por años, casi que desde que la actriz se casó con Jorge hablaban de que su primer hijo sería una niña. “Pensábamos en una niña. Además, mi cuñado, el hermano de Ana tiene dos varones y no sé, pensábamos eso”, comenta Jorge.

“Pero si me preguntas yo toda la vida he querido niña y le tenemos nombre desde siempre. Nos ha gustado Luciana. Jorge me ha consentido la barriguita desde el año uno de matrimonio”, comentó la actriz de Pálpito. “Yo decía como no me quiero ilusionar o causar rechazo. Decía voy a sentir que es niño y voy a amar ese bebé tanto como a Luciana y vamos a empezar a buscarle nombre si es varón”.

Volviendo al momento en que la doctora les pregunta si desean saber el sexo del bebé y ellos dijeron que sí, lo recuerdan como un instante inolvidable. “Nos dijo que era una princesa, será Luciana”, comentó a Vea en primicia Ana Lucía, quien desde entonces se siente la madre más feliz.

Y aunque ser madre a los 40 en principio la llenó de un poco de temor con el paso de las semanas este se ha disipado, pues se siente vital y fuerte.

EL bebé que nacerá al final del verano de Madrid representa para esta pareja la oportunidad de seguir confiando en Dios, pues los dos son creyentes, y por ello dejan que las cosas fluyan de acuerdo con la voluntad Divina . Por ahora disfrutan de Madrid, planean hacer castings y se organizan en su nueva casa.

