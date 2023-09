¿Por qué el maestro Escola de ‘Yo me llamo’ dice que es ‘el rey del hojaldre’?

El maestro César Escola es un hombre metódico, ordenado, que se dedica a conciencia a cada actividad que desarrolla. El jurado de Yo me llamo integra su vida personal a su trabajo. “Todas las mañanas me levanto y llevo al colegio a Sara, mi ahijada, que tiene 11 años. Mi hijo ya tiene 18 años, está terminando el colegio y entonces me levanto muy temprano. Estudio para el día siguiente y me duermo tipo 10 p.m. A veces veo el programa y a veces no, porque como ya está grabado y no se puede repetir nada, si la embarro no me gusta verme mucho. Eventualmente sí veo los capítulos para mejorar cosas”.

Escola organiza su agenda para poder disfrutar de una de sus grandes pasiones: viajar. “Me encanta agarrar el carro e ir a pasear a Villa de Leyva, a La Calera, a ver paisajes y me gusta compartir con amigos”. Otro de sus grandes placeres es la gastronomía, una manera de consentir a quienes quiere. “Trato de cocinar para los míos. Soy un convencido de que la cocina es un laboratorio de amor y entonces uno cocinándole a los suyos, alimenta el espíritu, alimenta la pancita”. Se ‘atreve’ con el ajiaco y hace “el mejor arroz del mundo”, además del sancocho, muy parecido al puchero argentino. Pero sí se habla de ‘pecados’, el músico, que se autodenomina ‘El rey del hojaldre’, confiesa que esa es su debilidad, “me encanta en todas las formas: salado, dulce, con jamón, con queso, con mermelada. ¡Viva el pastel Gloria trifásico! que es queso, bocadillo y arequipe”. Es el mejor para las labores domésticas. “lavo, plancho, coso, cocino”, dice y cuenta que le encanta, de vez en cuando, con la máquina hidrolavadora, darle una buena lavada hasta al andén de su casa.

César Escola se cuida mucho en su alimentación, pero cae ante la tentación de un buen hojaldre. Fotografía por: ARCHIVO REVISTA VEA

El maestro Escola ama trabajar con amigos

En Kilombo, su empresa, un estudio de contenido donde compone y produce música para televisión, hace composición comercial para cuñas y eventos, además sigue haciendo el Tributo a Abba, con Luz Amparo Álvarez y su esposo, Eugenio Ucrós. “Me encanta trabajar con amigos. Mis socios, ante todos, son amigos, son familia, no hay nada más lindo, es por lo que, con Amparo y Pipe, un viernes de por medio, salimos a cenar para que no todo sea trabajo, sino también sea un momento de relajación, de pasarla bien, aunque siempre terminamos hablando de ‘Yo me llamo’”.

Le gusta todo tipo de música, disfruta las bandas sonoras, los boleros, a Queen, a The Rolling Stones, a The Beatles y a Lady Gaga, a quien considera una de las artistas más importantes del mundo.

César Escola es relajado, pero se cuida

El músico y creativo de 62 años, padre de Martín, tiene, fuera de cámaras, una vida relajada. “Soy de sudadera todo el tiempo”. Se considera “muy vanidoso”, y le gusta verse bien y delgado. “Desde que bajé 23 kilos trato de mantenerme, de comer más con conciencia. Tuve mi locura de ejercicio, y hace muchos años, me despertaba a las 4:15 a.m. para ir al gimnasio, pero ya dejé eso”. Le debe esa pérdida de peso a la doctora Victoria Escalante. “Después de la pandemia llegué a 109 kilos. Fui para prepararme para una nueva temporada de Yo me llamo, y la doctora me dijo: ‘no vas a alcanzar a hacer más temporadas si sigues pesando eso, porque es un problema de salud, no de estética. Aprendí a comer y a cuidarme y, sobre todo, porque tuve un infarto hace 10 años”.