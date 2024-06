Piter Albeiro desmintió su “romance” con Yina Calderón: “éramos muy amigos”

Piter Albeiro es uno de los humoristas más comentados del país. Aunque actualmente reside en Miami, Estados Unidos, no deja de ser noticia en el país que lo vio nacer y crecer, personal y profesionalmente.

Hace unas semanas, el también empresario habló con este medio y reveló que está en la dulce espera de un hijo, fruto de su relación con Isabel Brazón, con quien se casará el próximo 9 de noviembre.

¿Piter Albeiro y Yina Calderón fueron novios?

Recientemente, la DJ y empresaria Yina Calderón sorprendió con unas declaraciones que brindó en el programa El Klub, donde aseguró que, supuestamente, hace varios años sostuvo un romance con Piter Albeiro. “Piter Albeiro fue mi gran amor cuando yo salí con él. Él no sabía que yo era de ‘Protagonistas’ y yo no sabía que él tenía esposa, lo juro por Dios, yo no sabía”, le confesó al también humorista Jhovanoty.

Piter Albeiro habló con Vea sobre su relación con Yina Calderón

Las declaraciones de la generadora de contenido se volvieron tendencia en redes sociales y medios de comunicación. Por esa razón, buscamos a Piter, quien, en exclusiva para Vea, se refirió a las palabras de Yina y aclaró que sí se conocieron y fueron muy amigos, pero que no pasó nada más allá de eso.

“Eso fue un chisme del 2013, tenaz, lo que menos quiero es darle pantalla a eso... No sé ahora por qué me nombra si no tenemos ninguna comunicación desde esa época... No pasó nada”, aseguró.

De acuerdo con lo que comentó, fueron buenos amigos. “Hablábamos mucho porque ella quería hacer stand up y éramos muy amigos con ella y Boyacoman, y otros de Sábados Felices”.

La divertida anécdota de Piter Albeiro en ‘MasterChef Celebrity’

Este martes se estrena una nueva temporada de MasterChef Celebrity. El humorista Piter Albeiro fue el ganador de la edición del 2018. Hace un tiempo, Alejandro Leiva, como es su nombre de pila, contó una divertida anécdota que vivió en una de las grabaciones del reality culinario.

“Siempre que terminábamos de cocinar los jurados llamaban a 3 personas con los platos que a ellos les llamaban más la atención, cuando llamaron a los 3 y ninguno de los que estaba al lado mío (Variel, Omar Murillo, Susano y Carlitos) fuimos llamados, entonces descartamos que hasta ahí era. Yo le dije a Variel que tenía mucha hambre, le digo que los patacones que hizo Carlitos estaban mundiales y le digo ‘Carlos, pásame un patacón’. Pero me escucharon por el micrófono que tenía y esperaron que comiéramos y llamaron a Carlos al frente, con el plato vacío. Carlitos pasó con su sola tablita, qué pecado, pero pues ya ni modo. Estar en MasterChef es como regresar al colegio, pero en uno de esos que reciben a todos los que echaron de otros colegios... Qué buenos recuerdos de ese año”, dijo el humorista.