Piter Albeiro aclaró de dónde viene su dinero: “nunca he tenido nada que esconder”

Piter Albeiro se ha destacado como uno de los mejores humoristas del país. Su aparición Sábados Felices le permitió ganar fama y reconocimiento no solo en Colombia, sino también en varios países del mundo.

La historia de vida del santandereano ha servido como fuente de inspiración para muchos de sus seguidores, quienes han visto en él un ejemplo de superación. El éxito que ha tenido gracias a su talento le ha permitido vivir cómodamente, con varios lujos.

¿Qué pasó con Piter Albeiro?

En las últimas horas, el humorista se convirtió en tendencia por una pelea que protagonizó en sus redes sociales con una usuaria que cuestionó el origen de sus ingresos: “Piter Albeiro tiene carros de lujo y lanchas en USA a punta de contar chistes... Ajá, como noooo”, escribió en X la mujer quien aparece bajo el nombre @nometiente2.

Piter Albeiro tiene carros de lujo y lanchas en USA apunta de contar chistes... Ajá, como noooo. pic.twitter.com/6iDysSZKN4 — Marce, TeQuieroMucho♥️ (@nometiente2) April 6, 2024

Alejandro Leiva, como es el nombre de pila del humorista, no se quedó callado y le contestó: “Si alguien tiene información que nos ayude a tener los datos de esta señora, es para denunciarla penal y civilmente”.

¿Por qué Piter Albeiro tiene tanto dinero?

Tras el escándalo, buscamos al artista y en exclusiva para Vea, se refirió a esas acusaciones. “Uno no debe acostumbrarse a que lo calumnien a todos los días, el que se acostumbre a eso le falta un poquito de carácter. Yo sé qué comentarios contesto y qué no, y hay momentos en los que uno explota”, aseguró.

De la misma manera, aprovechó para aclarar de dónde vienen sus ingresos y el por qué tiene tantos lujos. Según lo que dijo, lo que ha conseguido no ha sido de la noche a la mañana, como algunos piensan, sino que ha sido producto del esfuerzo de su trabajo durante muchos años. “Las personas que me conocen o han seguido mi carrera nunca han podido decir que yo he hecho algo diferente a trabajar, porque me han visto desde el 2003 o 2004 después de haber ganado Sábados Felices empezar un proyecto muy bonito que era hacer 40 horas seguidas contando chistes en los centros comerciales y en los supermercados, yo conseguía que las empresas me patrocinaran cada hora, yo ganaba mucha plata, entonces yo comencé a ganar dinero, no fácil porque no cualquiera lo hace, si no lo haría todo el mundo, sino de una manera reiterativa porque cada mes lo hacía desde una ciudad y un supermercado diferente”.

Piter aclara que ese no era su único trabajo. Siempre ha buscado tener varias entradas. “Yo no solo vivía de eso, yo hacía mis programas de radio, trabajaba en Caracol en Sábados Felices, tenía sueldos y entradas por muchas partes”.

En el 2006 obtuvo el récord mundial de contar chistes por 101 horas seguidas. “Para una persona que no conoce esos números, que no sabe de esos procesos, que no los vio y que simplemente empezó a escuchar de mí después de un show al que le hice 600 o 700 funciones, pues es fácil que una muchacha de Twitter, o una persona que no ha seguido mi carrera, obviamente no se entere de esas cosas. LLevo más de 10 años en Estados Unidos donde llegué a seguir mi carrera un poco más internacional”, afirmó.

También, agregó: “en parte no los culpo de que digan que de la noche a la mañana obtuve las cosas, porque ellos no se levantan conmigo a las 4:00 am a entregar un carro de mi renta car, o no son de los que se quedan conmigo hasta la 1:30 o 2:00 de la mañana a cerrar el restaurante porque está llenísimo. Yo me meto a la cocina, a lavar platos, me salgo a hacer de mesero o lo que sea, ellos no están ahí para verme. Es súper fácil venir a cuestionar porque mi pasión son los carros”, aseguró.

Piter Albeiro entablará una demanda por injuria y calumnia

Debido a los serios cuestionamientos que hizo esa usuaria, el humorista realizará una denuncia formal por injuria y calumnia. “Exploto porque no solo cuestionan lo que estoy haciendo, sino ya me empiezan a relacionar con grupos criminales y grupos al margen de la ley, dando por sentado, aseguran y afirman que lo que yo tengo es por eso. Ya contraté mi abogado y voy a sentar un precedente, está bien que las redes tengan libertad de expresión, pero no está bien que la calumnia y la injuria pasen de ser un delito a un deporte nacional”.

Al final, dijo que no tiene nada que temer ni que esconder. De hecho, aprovechó para enviarle un mensaje a sus críticos: “Mi vida siempre ha sido pública, nunca he tenido nada que esconder... A una persona que me odia nunca le deseo el mal, por el contrario, yo le deseo salud, larga vida para que me vean triunfar y sufran hasta viejitos, ojalá que no les de ni gripa”.