Piqué y Clara Chía estuvieron en la embajada de Colombia, ¿Vendrán al país?

Gerard Piqué es custodiado permanentemente por los fotógrafos españoles que no se pierden detalle de lo que ocurre con la vida del ex de Shakira, ni de su actual novia Clara Chía. El ex futbolista del Barcelona Fútbol Club, que tendrá varias semanas con sus hijos de vacaciones, porque así lo dispusieron él y Shakira cuando firmaron el acuerdo de separación y con él, el arreglo para estar con los pequeños que tuvieron a lo largo de sus casi 12 años de relación sorprendió al ser avistado entrando al edificio donde funciona el consulado de Colombia en Barcelona.

Una semana después de acudir al concierto de Cold Play el medio español Crónica Directo captó a Gerard paseando por las calles de Barcelona de la mano de su novia de 24 años. Los dos iban ataviados de manera informal y en actitud tranquila, recordemos que ya no suelen evitar o esconderse del lente de los reporteros, aunque no son amigos de dar declaraciones.

En este nuevo avistamiento de la pareja ocurrido unas horas antes de que Milan y Sasha pisaran tierra de Barcelona para vacacionar con su padre, lo que llamó la atención fue que Piqué y su novia desviaron hacia la calle Pau Clarís, lo que despertó la suspicacia de la prensa. Y no pasó mucho tiempo para que comenzaran los interrogantes sobre lo que hacia la pareja allí, pues Piqué se aprestó a entrar en el edificio donde funciona el consulado de Colombia de esa ciudad.

Piqué entró al Consulado Colombiano solo

De inmediato los reporteros cercanos quisieron indagar en los motivos de la inusual visita. “Todo bien”, fue la única respuesta que se obtuvo de Gerard Piqué, quien además solicitó que no les tomara imágenes, situación que no se cumplió pues mientras Gerard entró a las dependencias diplomáticas, Chía se quedó aguardándolo afuera.

Solo pasó un cuarto de hora cuando Piqué salió de la diligencia. No se sabe a ciencia cierta qué trámite hizo el exjugador, sin embargo, las hipótesis no han demorado. Algunos piensan que se trató de una diligencia rutinaria de los pequeños Milan y Sasha, que tienen nacionalidad colombiana, y otros de la posibilidad de que Piqué y su novia estén indagando sobre los documentos y requisitos para viajar a Colombia.

Así lo creen las comentaristas del pódcast Las Mamarazzis, quienes creen que la pareja podría pasar unos días de descanso en nuestro país. Por el momento, Piqué está disfrutando del receso de verano junto a sus hijos.

