Pedro Rendón y su esposa Ximena Vásquez triunfan en USA: “somos líderes en arte”

Hace cuatro años, Pedro Rendón y su familia, conformada por su esposa Ximena Vásquez y sus dos hijos Nicolás y Sofía, tuvieron que salir de Colombia para comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Aunque al principio no fue fácil, la familia Rendón Vásquez ha luchado por ganarse un lugar importante dentro de la industria artística en el país americano.

Pedro Rendón. Fotografía por: Cortesía del artista

En entrevista con Vea, el actor, quien estuvo en Doña Bárbara, El Oasis, La venganza, Pobre Pablo, entre otras producciones, relató cómo ha sido todo este tiempo en ese país, trabajando en lo que más le gusta: las artes, en compañía de su esposa. “Hace unos cuatro años nosotros estamos viviendo en Orlando, Florida, y es muy bonito encontrar una gran comunidad de colombianos en esta zona, así que entendimos que era importante no perder la parte cultural y artística con nuestra tierra, por este motivo nos hemos podido conectar con muchos artistas como pintores, bailarines, cantantes y actores, y con ellos hemos unido fuerzas para conservar nuestra esencia colombiana. Por eso, al unirnos con la Cámara de Comercio Colombo-americana, tenemos el privilegio de liderar la parte de artes, eventos y cultura”.

¿A qué se dedica actualmente Pedro Rendón?

La felicidad del actor, quien también trabajó con Shakira, es indescriptible. Actualmente tiene junto a su esposa Ximena un importante cargo con el que puede resaltar el valor de las artes para la sociedad: “presentamos cómo el arte y la actuación, que es a lo que nosotros nos dedicamos y que es nuestra pasión, puede influenciar bastante la parte empresarial por medio de sketches y obras de teatro y eso ha causado mucho impacto en toda la comunidad y eso es lo que ha hecho que hoy seamos los directores de Arte, Cultura y Comunicaciones de la Cámara de Comercio Colombo-americana en Orlando, Florida”, señaló la pareja.

¿Cómo lograron Pedro Rendón y su esposa obtener ese importante cargo?

El proceso no fue tan fácil como muchos imaginan. Todo se dio gracias a Dios, a la experiencia de Pedro en el mundo de la televisión y a todo el trabajo social que viene realizando en los últimos tres años junto a su esposa Ximena: “es muy bonito ejercer un liderazgo, no es fácil, es algo que no se le asigna a todo el mundo, gracias a Dios tenemos el privilegio de ser líderes en la parte artística y cultural, acá. Nos hemos ganado ese crédito debido al trabajo que veníamos haciendo desde Colombia en las diferentes producciones. Sí vale la pena recalcar una vez más que el haber trabajado con Shakira abre puertas, te pone en el ojo de todo el mundo, haber hecho muchas producciones con RTI para Telemundo y Univisión también, pero además, lo que venimos haciendo nosotros últimamente, todo el trabajo social y el trabajo con la comunidad también nos da una autoridad y buenos argumentos para poder ser líderes en este aspecto y la gente lo ha recibido muy bien”, señaló el actor.

¿Pedro Rendón dejó la actuación?

Esa es una de las preguntas que más se han hecho en los últimos años los fanáticos del actor. No obstante, Rendón aseguró en esta entrevista que jamás ha dejado de actuar, por el contrario, en Estados Unidos también lo sigue haciendo.

Entre todo el trabajo que Rendón ha realizado a lo largo de estos años en Estados Unidos, se destacan: fue el encargado de manejar toda la parte artística y actoral de los niños mexicanos en un campamento de verano del Consulado de México, también estuvo dirigiendo y fue el actor protagonista de una obra de teatro de una fundación que se llama Libres de la esclavitud sexual.

Adicional a eso, la pareja de esposos continúa con su obra de teatro Parejas disparejas. “Es un regalo de Dios, es una comedia dirigida a los matrimonios tanto en crisis, como los que están muy bien, es una obra de teatro que salva vidas. Tuvimos la oportunidad de crearla hace 16 años en Bogotá, comenzamos en iglesias y ahora acá en Estados Unidos es una herramienta muy útil, ha impactado a las personas que con su corazón se disponen a escucharla y entender el mensaje que transmitimos”, dijo el actor.

Su esposa agregó: “la parte espiritual siempre ha sido importante para nosotros, desde que estamos en Colombia. Es mejor el ejemplo que tú das como persona y utilizar el arte y el talento de la actuación para poner crear contenido que lleve un mensaje espiritual sin tener que ser una parte religiosa que la gente rechace, y para que entiendan cuál es el verdadero significado de tener una relación con Dios”.