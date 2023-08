¡Exclusivo! Paola Turbay será hombre en ‘La Venganza de Analía 2′

En primicia en Revista Vea anticipamos que Paola Turbay sería la villana de La venganza de Analía 2 hace varias semanas. También establecimos que la actriz aceptó, renunciando a un tiempo largo de descanso que quería darse luego de Ana de nadie, porque la oferta fue muy tentadora, ya que correspondía a un personaje complejo al que ella no pudo negarse por el reto que implicaba para su carrera. Uno muy distante de lo que fue Ana Ocampo. También habíamos revelado que sería la villana Paulina Peña, quien se encargaría de hacerle la vida de cuadritos a Analía, encarnada por Carolina Gómez.

Ahora que la información ya es oficial y que Caracol reveló la foto del afiche de la segunda parte de La venganza de Analía, que incluye a Carolina Gómez, Marlon Moreno y George Slebi, algunos de los talentos han publicado más información sobre el proyecto. “¡Por fin puedo contarles en qué ando! He estado perdida - de redes y de la vida en general, por estar sumergida en este proyecto de La Venganza de Analía 2. De Ana Ocampo (Ana de Nadie) la mujer más amorosa, noble e inspiradora, paso a darle vida a Paulina Peña, su polo opuesto. No puedo entrar en detalles, pero les anticipo que es perversamente fantástica. De esos retos a los que uno no se pude negar. Y no es por nada, pero hemos grabado escenas con @carogomezfilm y @marlonmorenos con las que se van a ir de c*** Pronto más foticos y videos” escribió en su Instagram la propia Paola.

Sin embargo, en Vea no pudimos aguardar a la próxima publicación de la ex reina de belleza y nos dimos a la tarea de indagar un poco más sobre por qué el calificativo de perversamente fantástica que le da Paola a su rol y descubrimos que en realidad, se trata no de un personaje, sino de varios los que encarnará Turbay, lo que la convierte en intérprete de un gran rol que como pocos se pueden haber visto en una producción colombiana, que sin duda está demandando de todo el talento y el esfuerzo de Paola.

Paola Turbay no solo será Paulina, tendrá más roles inesperados

En efecto, Paulina será la villana de la historia, pero será un personaje que no se conformará con ser una mujer bonita, elegante y glamorosa. Paola también se vestirá de hombre y librará rudas peleas, para lo cual, establecimos, que habría tenido un fuerte entrenamiento en combate escénico y manejo de armas. Cuando Paulina sea hombre en la trama de La Venganza de Analía 2 no tendrá piedad ni compasión de nadie. También será una mujer ruda, dedicada al oficio más antiguo del mundo, sin pudor, ni moral que usará el sexo como moneda de cambio, para lograr sus objetivos u obtener información. Al parecer, la foto que Turbay posteó en sus redes donde luce una peluca rubia y ensortijada correspondería a este último rol. EL pasado de Paulina está marcado por traumas y dificultades que la convirtieron en una mujer despiadada.

Si quieres ver cómo luce Paola en su rol de hombre, este video donde bromea con sus compañeros de escena, lo deja al descubierto. Para estas escenas la actriz además de contar con ropa masculina, también se somete a un trabajo de vestuario donde le ponen rellenos en varias partes de su cuerpo para ensancharlo.

