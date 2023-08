Ozuna habría sido infiel a su esposa con actriz de cine para adultos ¿Qué se sabe?

Un nuevo escándalo de infidelidad tiene alborotadas las redes sociales, pues involucra al famoso cantante de reguetón Ozuna, quien habría traicionado a su esposa Taina Marie Meléndez con una actriz de cine para adultos, según comentó el paparazi español Jordi Martin.

La revelación del periodista se dio durante la transmisión del 17 de agosto del programa colombiano Lo sé todo, en el cual comentó que el artista puertorriqueño sostuvo durante 8 meses un romance prohibido con Claudia Bavel, quien se desempeñaba como actriz de cine para adultos.

Según Jordi Martin, la joven habló con él y aseguró que Ozuna negó a su esposa para involucrarse con ella, alegando que era un hombre divorciado. Sin embargo, la mujer descubrió que todo era mentira: “Él me dijo que estaba separado y en un sitio que coincidimos lo vi besando a su pareja, pero me decía que ahora era una de sus trabajadoras y que tan solo era la madre de sus hijos”.

Posteriormente, el comunicador español mostró al aire una serie de capturas de pantalla que la misma Bavel le compartió, las cuales dejan en evidencia las íntimas conversaciones que el intérprete de El farsante sostuvo con la modelo.

“En octubre del 2022 comenzó todo, cuando lo etiqueté por Instagram y me contestó y me reposteó. Me siento bastante engañada. Me enamoré de él y me siento traicionada”, comentó Claudia Bavel a Jordi Martín.

Puedes leer también: Piqué empujó a periodista que lo increpó cuando iba con Clara Chía: “Así no”

Por ahora, Ozuna y Taina Marie Meléndez han guardado total silencio frente a esta situación, pero se espera que en próximas horas el artista publique en sus redes sociales un comunicado oficial.

Ozuna y su esposa Taína Marie Meléndez llevan más de diez años juntos Fotografía por: Getty Images

¿Quién es Claudia Bavel?, la mujer con la que Ozuna habría engañado a su esposa

La mujer nació en Barcelona y protagonizó varias películas de cine para adultos, lo que la dio a conocer entre este tipo de público y la llevó a ser portada de varias revistas de contenido explícito.

Bavel fue vinculada en otra ocasión con el reguetonero Bad Bunny. No obstante, nada de eso resultó ser cierto y, tiempo después, la joven se fue a participar en el programa de citas MYHYV, del que salió expulsada porque, según ella, rechazaron su trabajo como actriz de cintas eróticas.

Te podría interesar: Shakira ganó astronómica cifra por su regreso a la actuación ¿De cuánto se trata?

“Se supone que el programa es para encontrar el amor, da igual en lo que hayas trabajado ¡No entiendo por qué me han tenido que echar”, expresó en aquella ocasión, como reclamo a su salida del reality show.