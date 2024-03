Natalia París inicia gira como Dj en Cartagena y asegura: “hago música sanadora”

Natalia París fue tal vez la modelo más polémica y mediática en Colombia en los años 90. Al tiempo que consolidó una carrera, que le permitió ser imagen de las, famosas marcas de agua, ropa y cuadernos, abrió su propia empresa de productos de belleza que sin duda se han consolidado y como dice el adagio ‘se venden solos’.

La paisa, que también se convirtió en madre y tuvo el reto de salir adelante con la pequeña Mariana cuando su compañero murió, es hoy una reconocida Dj.

París recientemente estuvo en Dubai y ahora anuncia su gira que comenzará en Colombia y luego, la llevará por Ibiza, Madrid, Marbella, Barcelona, Montenegro y Sevilla.

El tour comenzará en Cartagena, donde tendrá una fiesta para un selecto público de 500 personas, este sábado 30 de marzo, allí estará presentando un Extended Set en Armonía Beach Club. Los organizadores prometen una noche llena de música, playa y el talento de Paris que incluirán mezclas de sonidos ancestrales del afro house y el tec house.

Natalia París estará este sábado Santo en Cartagena Fotografía por: cortesía

“No exijo mucho”, Natalia París

Natalia, quien está soltera hace ya 3 años, aseguró a Vea haber cumplido varios sueños en esta industria como “tocar al lado se los más grandes Luciano, Carl Cox, Many Beat, Shimza, Damian Lazarus, Roger Sánchez, Lee Buerige, Paco Osuna, David Tort y Dennis Cruz. Y mi meta es seguir expandiendo mi carrera por el mundo entero”.

Aseguró que cuando es contratada no pide demasiado. “No exijo mucho, solo un trato de artista. Lo normal. Jeje”

Su prioridad es tan clara que la antioqueña reveló que se prepara constantemente para llegar a la excelencia: “Toco el piano, toco la percusión, estudié solfeo. Al principio de mi carrera recibí mucho palo de la oposición, pero no se imaginaban que tengo una historia musical poderosa, calladita seguí mi carrera y ahora aquellos que me daban palo (algunos) son mis amigos y mentores”.

¿Por qué Natalia París dice que su hija será la próxima Karol G?

Natalia a tiempo que desarrolla apoya la de su hija quien ya tiene 23 años y también optó por la música. “Mariana mi hija será la próxima Karol G. Está en estudio grabando su música y es muy talentosa. Yo la apoyo en su carrera porque sé de su talento”.

Consciente de que no todo es trabajo, cultiva su espiritualidad. “Leo el tarot, veo el aura, tengo sueños lúcidos, los números me dicen cosas. De allí que, desde muy pequeña, me interesé por la espiritualidad, que aplico en la música. Hago música sanadora, con mensajes espirituales que abren la conciencia”, aseguró la antioqueña que sigue modelando, pues es un aspecto que sigue en su vida. “Hago campañas solo de mis propias marcas, tengo Jeans Natalia Paris, tengo mis productos de belleza, alimentos para la juventud. De vez en cuando hago campañas, cosas esporádicas, la verdad para la música hay que estar 100 % enfocada”.

