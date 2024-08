Miguel Varoni ya no es vegetariano. ¿Dejó de comer carne por Catherine Siachoque?

Hasta hace unos meses se hablaba bastante de la delgadez de Miguel Varoni. El actor y director colombiano, radicado en Estados Unidos hace más de dos décadas, había revelado sin tapujo alguno que se había sometido a una cirugía, con su amigo, el famoso cirujano Alan González, para corregir algunos excesos de piel que le habían quedado luego de que adelgazara bastante.

Varoni, a sus 59 años luce bastante bien y siempre procura cuidar su imagen. También había trascendido que parte del secreto para mantenerse en forma era el vegetarianismo que había adoptado como dieta de nutrición. Lo cual quiere decir que excluyó de su ingesta toda proteína animal. En su casa, hace varios años Catherine Siachoque es vegana y habría sido clave en que su esposo optara por este exigente régimen alimenticio.

Adicionalmente se mencionó que las consecuencias del Covid también le habrán dejado una extrema flacura. En diálogo con Migue Varoni hace una semanas quisimos ahondar en si extrañaba el sabor de la carne, teniendo el cuenta que él nació en Argentina, ya que su padre era un famoso músico de ese país, y para nadie es un secreto el gusto por los distintos cortes de carne y asados en esta región de Latinoamérica.

Miguel Varoni volvió a comer carne hace más de año y medio ¿Por qué?

Varoni nos sorprendió con su respuesta, ya que reveló que hace un tiempo abandonó el vegetarianismo, también dejó claro qué tanto tuvo que ver Catherine con la decisión inicial de adoptarlo.

El director del nuevo proyecto de Telemundo Sed de venganza indicó: “Duró como un año y medio, y me mamé. No, esa vaina, ahorita es muy difícil”, puntualizó diciendo que come de todo. Le indagamos sobre la opinión de su esposa cuando le dijo que regresaba al consumo de carne. “(le dije) Lo de la carne no más, yo no sirvo para eso”.

Fue hace año y medio o dos que el también ejecutivo de Telemundo decidió no restringirse de alimentos. “(Catherine) Ella en ningún momento me dijo nada, para que yo me volviera vegetariano. No, yo me volví vegetariano porque yo quise”, puntualizó el actor que procura no excederse con ningún tipo de alimento y hace ejercicio a diario para mantenerse y por salud. “Yo hago 40 minutos en la mañana, todos los días, corro, bicicleta, barras, me cuido mucho, tomo socialmente, pero muy poquito (de pronto) un vinito”.

