Miguel Bosé y Nacho Palau: revelan detalles de su amor 5 años después de terminar

Miguel Bosé ha sido celoso al límite con los asuntos de su vida privada. A lo largo de sus más de 40 años de carrera profesional ha sido muy hábil para no ahondar en detalles de sus amores y en general, de su privacidad.

No obstante, se sabe que la relación más estable que ha tenido el cantante, nacido en Panamá y criado en España, que también tiene nacionalidad colombiana desde 2010, ha sido con el artista plástico Ignacio Palau conocido como Nacho Palau.

Bosé no se adentró en ninguna entrevista sobre este asunto en el pasado, pero era de dominio público su relación. Nacho de hecho, si reveló detalles del cantante después de la ruptura.

Con Palau tuvieron cuatro hijos por vientre subrogado, dos biológicos de Bosé llamados Diego y Tadeo y dos de Palau, nombrados Ivo y Telmo.

Los niños han sido justamente la causa de que la pareja, que ya no lo es, se vea en los estrados judiciales españoles, ya que después de la ruptura, ocurrida hacia el 2018 cuando la pareja y los niños se mudaron a Panamá, Palau quiso mantener el vínculo de hermanos de los cuatro. La sentencia final indicó que no eran hermanos porque no compartían lazo sanguíneo. Lo que quiere decir que el vencedor de alguna manera fue Bosé, quien ya no fue obligado a responder por los hijos biológicos de su ex.

¿Miguel Bosé y Nacho Palau se reconcilian?

No obstante, Bosé ha accedido a que los niños suyos compartan tiempo con los de su expareja. Los cuatro estuvieron vacacionando hace algunos meses de Marbella y según medios españoles lucían cordial. Ahí surgieron rumores de una eventual reconciliación, pero muchos creen que después de tanto lío judicial es improbable.

También te puede interesar: Miguel Bosé fue intervenido de urgencias. ¿Qué la pasó al cantante?

Miguel Bosé revela detalles de cómo conoció a Palau

Ha sido en la serie autorizada por él, que se estrenó en varios países que cuentan con la plataforma SkyShowtime, que ha detallado sobre el romance, lo cual indica que es el mismo Bosé, quien de alguna forma decidió revelar cómo fue su relación con el que consideran el amor de su vida. En la trama no se llama Nacho, sino Pablo y confirman que la pareja se conoció en una fiesta y desde el mismo instante en que se vieron quedaron flechados.

“Toda mi vida me la he pasado siguiéndote, quiero saber qué pinto yo aquí. Estoy cansado”, se escucha en la serie que los muestra felices y construyendo una relación donde la edad no fue obstáculo. Recordemos que todo comenzó cuando Nacho tenía 19 y Bosé 37.

La serie, protagonizada por José Pastor e Iván Sánchez, también deja ver lo mucho que afectaba a Palau las constantes giras de su pareja. Actualmente la producción está al aire en España por teleCinco.

Sobre Palau se sabe que vive en Valencia, había enfrentado quiebres económicos y se había recuperado de un cáncer pero de nuevo hay informaciones sobre quebrantos de salud que indican que el mal ha regresado.

Aquí más noticias del entretenimiento que son tendencia